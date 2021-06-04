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пятница, 04 июня 2021 15:08

Назвали европейские страны, в которые могут путешествовать украинцы

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Назвали европейские страны, в которые могут путешествовать украинцы
Продолжаются переговоры по совместному открытию границ с рядом стран. Фото: pixabay.com

Назвали страны, которые откроются для украинцев после введения Covid-паспортов.

Сейчас доступны Греция, Кипр, Хорватия и Болгария, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "1+1". Продолжаются переговоры относительно совместного открытия границ еще с рядом стран.

"С июля наш цифровой сертификат о вакцинации синхронизируют с сертификатом ЕС: его будут признавать органы власти стран Евросоюза. Я начал работу с некоторыми соседними странами о признании письменных сертификатов. Мы уже договорились об этом с Венгрией, Молдовой и Грузией. Турция также готова заключить такое соглашение. Стремимся, чтобы было минимальное количество требований. Я вчера общался с министром иностранных дел Албании. Мы договорились, что украинцам создадут соответствующие условия. Думаю, основные курорты мы откроем. Работаем над Испанией", - сказал Кулеба.

По его словам, министерство объединило коллег из Минздрава и Минцифры, чтобы согласовать признание украинского сертификата.

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С 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса, которые упрощают путешествия по территории ЕС. Украина и Евросоюз достигли согласия относительно возможного взаимного признания паспортов вакцинации.

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Дата
04
июня

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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