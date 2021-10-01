Назвали четыре случая, при которых будут выдавать бумажные больничные

Бумажные бланки будут выдавать тем, кто оформляет справку на получение больничного при рождении ребенка. Фото: pixabay.com

Несмотря на переход на е-справки в Украине остались четыре случая, при которых больничные будут выдавать в бумажном виде.

Это касается продления и закрытия листков нетрудоспособности, которые были оформлены до 1 октября, заявил в пятницу министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"Бумажные справки позволят тем, у кого истек срок возможности внести изменения в медзаключение. В таких случаях это будет рассматривать консультативная комиссия на базе лечебного учреждения. Подписывать их будет непосредственно руководитель больницы", - сказал Ляшко.

Также бумажные бланки будут выдавать тем, кто оформляет справку на получение больничного при рождении ребенка. А еще в случае технической проблемы за неимением возможности в течение семи дней передать данные из электронной системы здравоохранения в Пенсионный фонд.

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С 1 октября все больничные в Украине начнут выдавать в электронном формате. Работодатели автоматически будут получать информацию о том, кто из сотрудников находится на больничном. Исчезнет необходимость хранения бумажных справок. После получения информации от медицинской системы о формировании медзаключения Пенсионный фонд генерирует электронный больничный. Его с первого дня будут видеть работодатели и сами больные. Власти убеждены, что это позволит побороть коррупцию в медицинской отрасли. Сейчас на выплату больничных Фонд социального страхования тратит миллиарды гривен.