Назвали цену 1 дозы китайской вакцины для украинцев

Цена вакцины будет зависеть от курса доллара. Фото: pixabay

1 доза китайской вакцины CoronaVac от коронавируса будет стоить в Украине 504 грн.

Цена будет единой для всех покупателей, сообщил председатель наблюдательного совета группы фармацевтических компаний "Лекхим" Валерий Печаев.

Именно эта фармацевтическая компания будет поставлять вакцину в Украину. В то же время стоимость препарата зависит от курса доллара. Если тот изменится, то есть вероятность того, что цена будет ниже.

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"Цена может быть даже меньше, ведь продажа будет осуществляться в гривнах. Все зависит от того, как будет двигаться курс доллара. Если он останется хотя бы такой же - она ​​будет меньше", - рассказал председатель наблюдательного совета.

Он также утверждает, что рентабельность сделки для компании будет составлять 3-4%.

Цена вакцины против Covid-19 от китайской компании Sinovac Biotech соответствует самой дорогой в мире вакцине. Украина планирует закупить вакцину по цене $18 за дозу, сообщается в материале "Наші гроші".