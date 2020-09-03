Назвали богатейшую женщину мира по версии Bloomberg

Состояние Скотт сейчас превышает $68 млрд. Фото: Reuters

Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира. Бывшая супруга главы и основателя Amazon Джеффа Безоса обогнала внучку основателя L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер в рейтинге самых богатых женщин.

Об этом сообщает Bloomberg.

Состояние Скотт сейчас превышает $68 млрд. В мире она теперь находится на 12-м месте среди самых богатых людей планеты.

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Бывший муж Скотт Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире. Он также самый богатый человек за четыре десятилетия, с тех пор как журнал Forbes составляет такие рейтинги. Состояние Безоса оценивают в $197,8 млрд.