Назвали автора телемоста между NewsOne и "Россия 24"

Телемост придумал Левочкин. Фото: opinionua.com

Телемост между каналами NewsOne и "Россия 24" хотел провести нардеп Сергей Левочкин.

Эта идея была его предвыборной стратегией, сообщили в Telegram-канале УП. Off the record.

По замыслу Левочкина, история с мостом и его последующим запретом должна была мобилизовать электорат "Оппозиционной платформы - За жизнь".

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Левочкин "поставил в растяжку" президента Владимира Зеленского.

Отсутствие адекватной реакции на историю с мостом отвлекло бы от "Слуги народа" часть патриотически настроенного населения, а жесткая реакция привела бы к перетеканию электората юго-восточных областей к "Оппозиционной платформе", - сказано в сообщении.

По данным журналистов, в партии рассчитывают, что достигли своей цели и последующие опросы покажут уже более 15% поддержки.

7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" с украинским телеканалом NewsOne. Его планировали провести 12 июля. После многочисленных заявлений украинских политиков и анонсированных акций протеста телемост отменили.