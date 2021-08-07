Назвали 5 регионов Украины с самой высокой заболеваемостью Covid-19

За сутки 6 августа в Украине зафиксировали 1054 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. В том числе, у 72 детей и 13 медработников.

Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава Украины.

Также за прошедшие сутки выздоровели 1393 человека, госпитализировали 534 человека, умерло 20 человек.

За сутки провели 46841 тестирований, в частности:

◾️ методом ПЦР - 22273 человек

◾️ методом ИФА - 9628 человек,

◾️ экспресс-тестами - 14940 человек.

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За все время пандемии в Украине на Covid-19 заболели 2 258 532 человека, выздоровели - 2 190 686 человек, умерло - 53 085 человек, провели 11 509 815 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 176, и четырех областях: Харьковской -100, Одесской - 76, Днепропетровской -75 и Херсонской - 68.

За сутки 5 августа в Украине выявили 1081 новый случай коронавирусной инфекции. В частности, заболели 74 ребенка и 32 медработника. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.