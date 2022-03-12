Назвал украинцев нацистами - водителя российского грузовика блокируют на польской границе

Фото: facebook

На польско-белорусской границе украинские активисты блокируют российские и белорусские грузовики.

"Прямо сейчас блокируем польско-белорусскую границу для российских и белорусских фур, которые, несмотря на санкции, везут полные машины товаров, которые вышли с рынка. Такая молчаливая толерантность от поляков. Но украинцы найдут повсюду каждую российскую гниду", - написала в Фейсбуке медиаэкспертка, по безопасности журналистов в Институте массовой информации Ирина Земляна.

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На фотографиях видно, как женщины с украинскими флагами стоят перед грузовиками и не дают проехать.

"Я показываю фак русской фуре и кцпу, который только что рассказал, что мы нацисты", - добавила она.

Россияне уже потеряли около 100 тыс. рабочих мест в результате санкций, введенных в связи с агрессией России. После выхода с российского рынка 10 крупнейших западных компаний потеряют еще как минимум 120 тысяч россиян, пишут в Центре противодействия дезинформации. По прогнозам экспертов, количество безработных со временем будет увеличиваться. До конца года без работы останутся около 9 млн. россиян.