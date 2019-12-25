Назначили нового главу Ровенского СБУ

Зеленский назначил нового главы СБУ Ривненщины. Фото: pravda.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области Андрея Тимченко.

Тимченко 40 лет, имеет звание подполковника. После увольнения предыдущего руководства УСБУ в июне 2019 года из-за отсутствия прогресса в решении вопроса незаконной добычи янтаря Тимченко исполнял обязанности начальника управления. Работал в управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На границе с Польшей конфисковали крупнейшую за год партию янтаря

12 августа президент Владимир Зеленский посетил Житомирщину, где на совещании с местными властями поднял тему незаконной добычи янтаря. На встрече Зеленский попросил уволить руководителей полиции в 9 районах и руководителей СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях из-за причастности к схемам по незаконной добычи янтаря. В начале сентября президент внес в Верховную Раду законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконную добычу или перемещения янтаря через границу.