Назначение Шкарлета оспаривают в Конституционном суде

Сейчас депутаты ждут рассмотрение дела. Фото: vseosvita.ua

Народные депутаты оспаривают назначение министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета в Конституционном суде.

Представление поддержали 46 нардепов, сказала народный депутат Инна Совсун, сообщает "Укринформ".

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"Будем ждать рассмотрение. Мы понимаем, что это может быть долго, учитывая срок жизни министров, и это (решение КСУ - Gazeta.ua) может быть после того, как Шкарлет уйдет из правительства, но общество и парламент должны видеть, что есть какие-то правила", - отметила она.

Шкарлет исполнял обязанности министра с 24 июня 2020 года. Возглавил министерство он 17 декабря 2020-го. 21 декабря под Офисом президента в Киеве собрались около 300 студентов, ученых, преподавателей и общественных активистов в знак протеста против назначения Шкарлета. До этого он был замечен в плагиате.