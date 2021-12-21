НАТО впервые проведет учения по кибербезопасности в Украине

Учения пройдут в начале следующего года. Фото: Pexels

В начале 2022 года НАТО впервые проведет в Украине учения по кибербезопасности.

Представители всех стран НАТО приедут в Киев, сообщила на брифинге вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"В начале года в Украине в Киеве впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности. Будут представители всех стран Альянса", – сказала она.

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Это первые подобные учения НАТО в Украине. Стефанишина сказала, что они важны в контексте угроз, которые сейчас стоят перед Украиной.

Верховная Рада разрешила допуск в Украину подразделений вооруженных сил других государств для военных учений в 2022-м. Законопроект президента Владимира Зеленского во вторник поддержали 318 народных депутатов.