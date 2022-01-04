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вторник, 04 января 2022 13:58

НАТО соберется на внеочередное заседание из-за войск на границе Украины

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НАТО соберется на внеочередное заседание из-за войск на границе Украины
Заседание НАТО состоится в пятницу, 7 января. Фото: Reuters

Североатлантический совет 7 января должен собраться на внеочередное заседание, чтобы обсудить наращивание военной мощи России на временно оккупированных территориях Украины и на ее границах.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Заседание состоится в виртуальном формате.

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"Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности", - говорится в сообщении.

Заседание состоится под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Госсекретарь Соединенных штатов Америки Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор. Они обсудили сотрудничество Вашингтона и Анкары в связи с угрозой роста напряженности между Россией и Украиной.

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