НАТО соберется на внеочередное заседание из-за войск на границе Украины

Североатлантический совет 7 января должен собраться на внеочередное заседание, чтобы обсудить наращивание военной мощи России на временно оккупированных территориях Украины и на ее границах.
Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
Заседание состоится в виртуальном формате.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину и Грузию нужно принять в НАТО - бывший генсек
"Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности", - говорится в сообщении.
Заседание состоится под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Госсекретарь Соединенных штатов Америки Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор. Они обсудили сотрудничество Вашингтона и Анкары в связи с угрозой роста напряженности между Россией и Украиной.
Комментарии