НАТО не сомневается в отравлении Навального - Столтенберг

НАТО не сомневается в выводах врачей об отравлении Навального. Фото: Reuters

В НАТО не видят причин сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в среду, 26 августа во Берлине, передает Укринформ.

"Необходимо провести прозрачное расследование, чтобы выяснить, что произошло, и обеспечить привлечение причастных к ответственности", - отметил он.

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Генсек также приветствовал усилия Германии, приняла Навального на лечение.

"У нас нет оснований сомневаться в выводах врачей медицинского учреждения", - подчеркнул Столтенберг.

20 августа Навальному стало плохо в самолете. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали уже без сознания.

Берлинская клиника Charite, куда 22 августа привезли на лечение Навального, после проведенных клинических исследований подтвердила, что он был отравлен. Политика отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Ему назначили антидот - атропин.