НАТО меняет формат сотрудничества с Украиной

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1179
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 5967
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 882
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 5886
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40122
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1134
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3321
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2340
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3357
Фото
Все фото
8
4
7
5
3
&quot;Мисс Украина Вселенная-2019&quot;: самые &quot;горячие&quot; фото красавицы
"Мисс Украина Вселенная-2019": самые "горячие" фото красавицы
Пробка на несколько километров: в Киеве столкнулись 4 автомобиля
Пробка на несколько километров: в Киеве столкнулись 4 автомобиля
В столице троллейбус разбил светофор
В столице троллейбус разбил светофор
Днем сапят, потом гуляют до 3-х ночи - украинки рассказали об особенностях жизни в Греции
Днем сапят, потом гуляют до 3-х ночи - украинки рассказали об особенностях жизни в Греции
Государство отказалось финансировать украинский фильм о Голодоморе
Государство отказалось финансировать украинский фильм о Голодоморе
Видео
Все видео
Маршрутка с пассажирами провалилась под асфальт
Маршрутка с пассажирами провалилась под асфальт
Группа ТНМК порадовала фанатов новыми песнями
Группа ТНМК порадовала фанатов новыми песнями
Украину на мировом конкурсе красоты представит 26-летняя Анастасия Субота
Украину на мировом конкурсе красоты представит 26-летняя Анастасия Субота
В столичном супермаркете заметили семью крыс
В столичном супермаркете заметили семью крыс
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 882
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5472
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7542
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1854
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1035
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 октября 2019
Просмотров: 621
Міміка й жести
Уранці, коли їдеш з Лівого берега, у вагонах метро на Сирецькій лінії дуже тісно. Люди утрамбовані, як оселедці. Не поворушиш ні рукою, ні ногою. І ...
пятница, 25 октября 2019 18:25

НАТО меняет формат сотрудничества с Украиной

  Комментировать
НАТО меняет формат сотрудничества с Украиной
Есть договоренность о полном перезапуске отношений Украины с НАТО. Фото: Reuters

Украина и НАТО имеют соглашение о новом формате отношений.

Его примут в ближайшее время, сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, передает Укринформ.

"Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практичным", - заявил министр.

Документальное оформление договора еще не завершено. Во время визита Североатлантического совета в Украину на следующей неделе это решение еще не будет документально утверждаться.

"Будет документ, но мы его не успеем сделать так быстро, на следующую неделю. Мы рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году", - заявил он.

В рамках нового формата все программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.

"НАТО ввело подход "одна страна - один план", поэтому поддержка Украины будет предоставляться в рамках одной программы. Мы станем первой страной, которая будет двигаться по этим подходом", - заявил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр обороны встретится с генеральным секретарем НАТО

Годовая национальная программа в рамках нового подхода останется.

"РНП остается, потому что это, по сути, является внутренним, односторонним документом. Зато новая программа будет касаться двустороннего взаимодействия Украины с НАТО", - пояснил Загороднюк.

Североатлантический альянс вынужден реагировать на размещение Россией ядерных ракет в Европе. И поэтому увеличивает расходы на оборону.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «НАТО меняет формат сотрудничества с Украиной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
октября

Умер "крёстный отец" Владимира Кличко

Украинских военных расстреляли за отказ перейти на сторону врага

Камикадзе японцы восхваляли как богов

Самое читаемое
Бросила церковь ради порно: самые &quot;горячие&quot; фото экс-мормонки
Бросила церковь ради порно: самые "горячие" фото экс-мормонки
13
 Просмотров: 99978
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц Просмотров: 45462
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
 10 Просмотров: 31653
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
19
 Просмотров: 27235
Синоптик назвала дату резкого похолодания
Синоптик назвала дату резкого похолодания Просмотров: 25515
Общество
Организатору штурма Евромайдана отменили арест
Организатору штурма Евромайдана отменили арест Просмотров: 297
Сколько украинцев получили вид на жительство в Европе
Сколько украинцев получили вид на жительство в Европе Просмотров: 315
Украина получила безвиз с Доминиканой
Украина получила безвиз с Доминиканой Просмотров: 216
"Наше положение крайне позорное" - Волох о скандале в США
"Наше положение крайне позорное" - Волох о скандале в США
 Просмотров: 846
Киевлянам сообщили неутешительную новость о бабьем лете
Киевлянам сообщили неутешительную новость о бабьем лете Просмотров: 432
Больше всего комментируют
10
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
6
Арамахия прошел полиграф: результаты
5
"Майдан вышел на протест, чтобы таких, как вы, не было на нашей земле" - семьи героев Небесной сотни ответили Портнову
2
"Надо утвердить правило, что купить землю могут только граждане Украины" - эксперт
2
"Хватит издевательств" - Сивохо резко отреагировал на выплату пенсии жителям ОРДЛО
Голосов: 46565
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua