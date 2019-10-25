НАТО меняет формат сотрудничества с Украиной

Есть договоренность о полном перезапуске отношений Украины с НАТО. Фото: Reuters

Украина и НАТО имеют соглашение о новом формате отношений.

Его примут в ближайшее время, сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, передает Укринформ.

"Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практичным", - заявил министр.

Документальное оформление договора еще не завершено. Во время визита Североатлантического совета в Украину на следующей неделе это решение еще не будет документально утверждаться.

"Будет документ, но мы его не успеем сделать так быстро, на следующую неделю. Мы рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году", - заявил он.

В рамках нового формата все программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.

"НАТО ввело подход "одна страна - один план", поэтому поддержка Украины будет предоставляться в рамках одной программы. Мы станем первой страной, которая будет двигаться по этим подходом", - заявил министр.

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Годовая национальная программа в рамках нового подхода останется.

"РНП остается, потому что это, по сути, является внутренним, односторонним документом. Зато новая программа будет касаться двустороннего взаимодействия Украины с НАТО", - пояснил Загороднюк.

Североатлантический альянс вынужден реагировать на размещение Россией ядерных ракет в Европе. И поэтому увеличивает расходы на оборону.