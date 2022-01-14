НАТО и Украина подпишут соглашение о киберсотрудничестве - Столтенберг

Генсек НАТО осудил кибератаку против Украины. Фото: УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил кибератаку против украинских правительственных учреждений.

По его словам, эксперты стран-союзников поддерживают украинские власти на местах, передает "Европейская правда".

"НАТО тесно сотрудничает с Украиной на протяжении многих лет, чтобы помочь усилить ее киберзащиту. Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией со своими украинскими коллегами по поводу текущей вредной киберактивности" - говорится в заявлении Столтенберга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД Польши отреагировали на кибератаки против Украины

Генсек отметил, что в ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усиленном киберсотрудничестве, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносном программном обеспечении НАТО.

"Сильная политическая и практическая поддержка НАТО будет продолжаться", - подчеркнул генсек.

В ночь на 14 января злоумышленники совершили хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов Украины, в том числе МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики. Сайт Минобразования атаковали первым. На портале разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках. На входе на страницу на черном фоне появились перечеркнутые знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также картинка свиньи. Также преступники обнародовали текст с утверждением, что все личные данные украинцев якобы загружены в общую сеть. Контент ресурсов изменен не был. Утечки данных, в том числе персональных, не произошло. Приложение "Дія", которое тоже атаковали, работает стабильно. Правоохранители занимаются расследованием инцидента. Сейчас происходит восстановление всех систем. За хакерскими атаками стоит Кремль, сказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун Gazeta.ua.