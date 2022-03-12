НАТО будет защищать свои грузы с оружием в Украине от атак россиян

В НАТО заявили, что будут защищать свои грузы с оружием в Украине от возможных атак российских оккупантов. Фото: russian.rt.com

НАТО будет защищать свои грузы с оружием в Украине от атак российских оккупантов.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время телеэфира в 21:17.

"Руководитель НАТО Столтенберг сделал заявление: если хоть один снаряд, хоть одна пуля попадет в конвой, который они сегодня доставляют – они будут считать это нарушением пятой статьи (Северноатлантического договора – Gazeta.ua), которая есть на сегодняшний день в странах НАТО" – заявил Алексей Данилов.

Согласно статье 5, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные члены Альянса сочтут это вооруженным нападением на них всех и примут все меры, чтобы помочь члену Альянса, на которого напали.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.