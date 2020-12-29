НАТО будет бороться с биологическими угрозами

Биологическое оружие могут использовать террористы. Фото: pixabay.com

НАТО планирует усилить защиту от биологического оружия.

Организация активизирует разработку необходимых мероприятий, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью DPA, передает DW.

Решение приняли из-за эпидемиологической ситуации в связи с пандемией.

По словам Столтенберга, коронавирус демонстрирует опасности, связанные с возможным использованием биологических боевых агентов.

"Это оружие, как и химическое оружие, запрещено международным правом. Однако мы должны быть готовы к его использованию, потому что мы знаем, что оно все еще существует", - сказал он.

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НАТО уже начинает работу по обмену разведданными с партнерами. Также генеральный секретарь отметил, что биологическое оружие могут использовать и террористы.

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