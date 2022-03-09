Наступление врага замедлилось. Но ожидается удар крылатыми ракетами – Генштаб

Фото: Генеральный штаб ВСУ

В течение суток, 8 марта, российские оккупанты снизили темп наступательной операции. Для атак применяют преимущественно ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"В течение суток противник снизил темп наступательной операции, применяя преимущественно ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре. Основные усилия враг продолжает сосредоточивать на окружении и захвате Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова. А также создании сухопутного коридора между ТОТ АР Крым и континентальной частью Российской Федерации, выход на административные границы Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

Оккупанты планируют обеспечивать собственные войска горючим из заправок и хранилищ нефтепродуктов. Также враг планирует создать сеть полевых трубопроводов на временно захваченной территории Украины. Затем их подключить к центральному нефтепродуктопроводу и перекачивать горючее из Беларуси.

Враг продолжает терпит потери - 14 отдельная бригада специального назначения (Хабаровск) потеряла более 400 военнослужащих (уточняется), БТГр 25-й отдельной мотострелковой бригады (Луга) 6-й общевойсковой армии отведена на территорию РФ, в связи с.

Противник до сих пор содержит занятые ранее населенные пункты, в частности, Бородянка, Копылов, Буча, Демидов.

Оккупанты не оставляют попыток захватить Чернигов. Также пытается блокировать Харьков с севера, но не имеет значительного успеха. Наносит ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре, чтобы запугать мирное население. Идет бой за Изюм. Противник приводит понтонно-мостовые переправы через г. Северский Донец и Берека.

Противник продолжает наступление в направлениях Днепра и Запорожья с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Проведя неудачное наступление в Троицком районе, пытается восстановить наступление в направлении Запорожья и захватить Мариуполь.

Оккупант удерживает Херсон, Энергодар, Васильевку, осуществляет перегруппировку сил для дальнейшего наступления в направлении Запорожья. Взял под контроль Пологи.

Из Черноморской и Азовской операционных зон ожидается нанесение ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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