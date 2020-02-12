Насколько безопасно закладывать автомобиль в автоломбарде?

Одно из преимуществ кредитования под залог авто – это оперативность. Фото: Кредиты под залог

Для денежных проблем характерна не только актуальность и повсеместность, но и внезапность. Пользующимся популярностью методом решения этих проблем, пусть не безотказным и всего лишь временным, является получение кредита. Существует несколько методов получения займа, которые отличаются сроком рассмотрения заявки, процентом одобрений, требованиями к заемщику, процентной ставкой. К примеру, у владельцев транспортных средств пользуется спросом услуга кредит под залог авто или ПТС.

Преимущества кредитования под залог авто

Первое и очевидное преимущество – это оперативность. Так как кредит обеспечивается реальной собственностью, после проведения экспертной оценки и ряда несложных бюрократических операций клиент может получить деньги на руки. То есть, если в банке кредит оформить получится минимум за 1-4 дня, то в случае с автоломбардами срок ожидания уменьшается до 1-2 часов.

Второе – возможность остаться за рулем. Обычно автоломбарды практикуют два типа кредитов – с возможностью управлять залоговым авто в дальнейшем или с его хранением на стоянке сервиса. Второй вариант обычно выгоднее с финансовой точки зрения, а первый – уместен, если клиенту важно остаться мобильным на своих "четырех колесах".

Особенности автокредитов

Стоит понимать, что ни один ломбард не даст 100% рыночной стоимости за ваше ТС. В лучшем случае рассчитывайте на 80%. Это довольно неплохо, ведь те же банки обычно дают максимум 60-70% за автомобиль.

Сумма, которые вы получите на руки, зависит от комплекса факторов – марки и модели, года выпуска и состояния. Если авто проблемный, уже в залоге, не на ходу, без документов – взять кредит под него вряд ли получится, а если и получится – сумма будет небольшой. Хотя хорошие ломбарды предлагают индивидуальные условия для каждого клиента даже в случае с проблемными авто.

Стоит ли опасаться мошенников?

К сожалению, в этом сегменте рынка есть и те организации, которые используют мошеннические или не до конца прозрачные схемы сотрудничества. Например, скрывая реальные проценты по кредиту или выдавая на руки меньшую сумму.

Чтобы не попасться в руки к недобросовестным кредиторам, рекомендуем пользоваться услугами организаций, проверенных временем, с юридически чистой репутацией и хорошими отзывами на независимых порталах в интернете. И обязательно с прозрачными условиями, которые прописаны в договоре.

Одной из крупных компаний на рынке кредитов под залог авто остается FGK. Подробнее о ее услугах и предложениях на официальном сайте https://fgk.ua/avtolombard.