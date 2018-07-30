Насиров замахнулся на кресло Порошенко

Экс-глава ГФС Роман Насиров планирует участвовать в выборах президента Украины. Фото: antikor.com.ua

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что планирует участвовать в выборах президента Украины.

"Каждый день думаю об этом все больше и больше. Уже даже начал готовиться к этому. Меня к этому стимулируют друзья, консультанты. Я думаю, что наверное да. ... Я буду делать все, чтобы стать президентом", - заявил Насиров в эфире телеканала "112 Украина".

По его мнению, общий язык с президентом РФ Владимиром Путиным он бы нашел, - "как президент федерации дзюдо с Путиным, который любит дзюдо".

"Общий язык всегда находить нужно", - уточнил он.

Также Насиров заявил, что имеет один украинский паспорт: "Украинское гражданство, и все. Говорили, что у меня есть британское, венгерское, израильское гражданство. К сожалению, у меня их нет, я бы хотел ...".

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Также он отметил, что носит электронный браслет: "Он на мне, на ноге, левой. Мешает".

На вопрос "Вы сядете?" Насиров уверенно заявил: "Точно нет. Не за что"

На уточняющий вопрос, будет ли он "мстить тем, кто сформировал дело против него", Насиров отметил, что "занимается этим регулярно": "Есть несколько, 6-8 дел, некоторые из них объединены, касающиеся правонарушений, которые были совершены", - заявил экс-глава ГФС.

Он отметил, что одно из них, в частности, касается приобщенных к его делу материалов, где зафиксировано прослушивания его общения с адвокатами.

Напомним, егс-главу ГФС Романа Насирова подозревают в том, что в течение 2015 - 2016 гг. он, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В марте 2017 нардеп от БПП Мустафа Найем опубликовал справку, свидетельствующую о том, что у отстраненного председателя ДФС есть гражданство Великобритании.