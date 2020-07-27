Нашли беглого водителя автобуса, который попал в ДТП

Водитель скрывался более 3 дней в Каменском. Фото: Нацполиция

На Днепропетровщине правоохранители задержали беглеца - водителя маршрутки, которая слетела в кювет и перевернулась в Петриковском районе.

Он прятался от полиции в городе Каменское. Об этом сообщил пресс-центр Национальной полиции в понедельник, 27 июля.

Как отмечается, в день аварии 45-летний мужчина скрылся с места происшествия и более трех дней скрывался от копов.

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Мужчину вызвали в отделение для проведения следственных действий - судебно-медицинской и автотехнической экспертиз. Вопрос об объявлении подозрения решаться по результатам экспертиз.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Авария произошла 23 июля около 15:30 вблизи Шульговки в Петриковском районе Днепропетровской области. Микроавтобус "Газель Рута" двигался по маршруту Каменское - ст. Чайка. Предварительно, водитель не справился с управлением. Автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся. В автобусе находилось около 20 пассажиров, 15 человек госпитализированы. Водитель скрылся.