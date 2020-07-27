Нашли беглого водителя автобуса, который попал в ДТП

 
Ексклюзивы
1/5
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 450
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 351
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 873
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 783
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4347
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2322
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 972
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 711
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
4
3
18
5
7
Разлились реки, села подтоплены: рассказали о последствиях непогоды на Закарпатье
Разлились реки, села подтоплены: рассказали о последствиях непогоды на Закарпатье
Полиция назвала лидеров скоростных антирекордов
Полиция назвала лидеров скоростных антирекордов
В Крыму прощаются с 3-летним сыном политузника Руслана Сулейманова
В Крыму прощаются с 3-летним сыном политузника Руслана Сулейманова
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Показали фото эвакуации туристов с Говерлы
Показали фото эвакуации туристов с Говерлы
Видео
Все видео
Лисичанск освободили от сепаратистов
Лисичанск освободили от сепаратистов
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО
Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО
"Хорошо относился, предлагал туалет" - освобожденные заложники о террористе
"Хорошо относился, предлагал туалет" - освобожденные заложники о террористе
Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом
Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом
Интервью
1/5
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 351
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 756
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 441
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1350
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5328
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
26 июля 2020
Просмотров: 729
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
понедельник, 27 июля 2020 20:37

Нашли беглого водителя автобуса, который попал в ДТП

  Комментировать
Нашли беглого водителя автобуса, который попал в ДТП
Водитель скрывался более 3 дней в Каменском. Фото: Нацполиция

На Днепропетровщине правоохранители задержали беглеца - водителя маршрутки, которая слетела в кювет и перевернулась в Петриковском районе.

Он прятался от полиции в городе Каменское. Об этом сообщил пресс-центр Национальной полиции в понедельник, 27 июля.

Как отмечается, в день аварии 45-летний мужчина скрылся с места происшествия и более трех дней скрывался от копов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столкнулись два автомобиля - водитель в тяжелом состоянии

Мужчину вызвали в отделение для проведения следственных действий - судебно-медицинской и автотехнической экспертиз. Вопрос об объявлении подозрения решаться по результатам экспертиз.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Авария произошла 23 июля около 15:30 вблизи Шульговки в Петриковском районе Днепропетровской области. Микроавтобус "Газель Рута" двигался по маршруту Каменское - ст. Чайка. Предварительно, водитель не справился с управлением. Автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся. В автобусе находилось около 20 пассажиров, 15 человек госпитализированы. Водитель скрылся.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли беглого водителя автобуса, который попал в ДТП». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Самолет упал на людей

Популярный бутерброд празднует 120-й день рождения

Художник выстрелил себе в грудь

Самое читаемое
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха Просмотров: 39233
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
13
 1 Просмотров: 13113
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
5
 Просмотров: 8316
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных Просмотров: 8145
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам Просмотров: 7461
Общество
Сообщили причину массового отключения света в столице
Сообщили причину массового отключения света в столице Просмотров: 144
Цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове в 1,4 раза выше средней из-за искусственного дефицита, – Герус. Инфографика
Цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове в 1,4 раза выше средней из-за искусственного дефицита, – Герус. Инфографика Просмотров: 126
Количество больных Covid-19 растет: в Одессе разворачивают больницы второй волны
Количество больных Covid-19 растет: в Одессе разворачивают больницы второй волны Просмотров: 342
Сообщили дату переговоров о компенсациях по делу сбитого самолета в Иране
Сообщили дату переговоров о компенсациях по делу сбитого самолета в Иране Просмотров: 117
Резников заявил, что говорить о срыве перемирия боевиками еще рано
Резников заявил, что говорить о срыве перемирия боевиками еще рано Просмотров: 216
Больше всего комментируют
16
"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым" — Волкер
9
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе
7
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
4
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
4
Боец полка "Азов" умер после жестокого избиения
Голосов: 52424
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua