"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины

Александр Палий: на саммите нам удалось донести свои пожелания к нашим партнерам. Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Президент США Дональд Трамп хочет привести в чувства европейских партнеров. Они расслабились, потеряли геополитическое мышление и положили на других ответственность за собственную безопасность.Отношения старой Европы и Соединенных Штатов ухудшились давно. Вопрос о торговле с Россией достаточно рациональный. Ситуация выглядит так, что западные страны дают РФ деньги. Она на них создает ракеты и ими же угрожает Западу.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал политолог Александр Палий.

- На первый взгляд может показаться, что Трамп ведет себя агрессивно. Но это не так. Он требует не повышение членских взносов. Хочет, чтобы эти страны увеличили расходы на свой собственный оборонный комплекс. С его точки зрения, каждое государство должно вносить в общую безопасность равномерные ресурсы. Это два процента от общего показателя ВВП. Немного. США тратят вдвое больше. Некоторые страны-члены Альянса решили спрятаться за оборонный зонтик Америки. Трамп не хочет, чтобы Вашингтон платил за всех. Это нормальная дискуссия. Штаты не планируют выходить с НАТО. Не обращая внимание на резкие заявления, Трамп сказал, что верит в Альянс.

Какие интересы Украины в этом конфликте?

- Они вокруг "Северного потока-2" (газопровод из России в Германию в обход Украины. Если его построят, наше государство будет терять ежегодно около $ 2 млрн за транзит газа. - Gazeta.ua). Америка сейчас на наших позициях. Трамп выступает против строительства этого газопровода. Наши ставки в этом вопросе очень большие. Построение "Северного потока-2" облегчает агрессию России против Украины. Сейчас через нашу территорию проходит половина всего транзита российского газа. Если мы его мгновенно выключим, для РФ это будет существенная проблема. Это наш рычаг воздействия на агрессора. Если его не будет и весь транзит пойдет через "Северный поток-2", России станет намного легче развязать масштабную агрессию. Американцы поддерживают наши позиции, потому что они совпадают с их. США заинтересованы в том, чтобы Россия не имела рычагов влияния на Европу. Трамп хочет, чтобы в ЕС шел американский сжиженный газ, а не российский.

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Могут произойти какие-то глобальные сдвиги в мировой политике после саммита?

- Было много громких и резких заявлений, но они ни к чему реально не привели. Мы не видим инициативы Соединенных Штатов или других стран выйти из НАТО. Американцы в очередной раз подчеркнули, чего они ожидают от союзников. Вопрос финансирования оборонного комплекса висит в воздухе давно. Ранее диалог между странами происходил в другой риторике. Но изменились лидеры. Эксцентричные, громкие заявления Трампа - неотъемлемая часть его политического имиджа. Уровень дискуссии соответствует уровню руководства.

Как можно оценить встречу Петра Порошенко с Трампом, которая состоялась во время саммита? Президент Украины заявил, что подготовил американского коллегу к встрече с Владимиром Путиным.

- Сам факт, что встреча состоялась, - уже успех. Трамп отменил почти все свои двусторонние встречи, а с Порошенко - нет. Общались около часа. Говорили о "Северном потоке-2", введении миротворцев на Донбасс, российскую агрессию. Президенты успели обсудить все важные аспекты украинского вопроса. Порошенко очень талантливый дипломат. У Трампа регулярно возникают проблемы в коммуникации с другими мировыми лидерами. То он поссорился с президентом Франции Эммануэлем Макрона, то с премьером Канады Джастином Трюдо, то с немецким канцлером Ангелой Меркель. Зато наш диалог на уровне двух президентов складывается успешно. Но повлияет ли это на встречу Трампа с Путиным 16 июля в столице Финляндии, сказать трудно.

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Как для Украины прошел саммит НАТО? Какие положительные и отрицательные моменты можно отметить?

- Успешно. Несмотря на попытку блокирования всех решений "Украина-НАТО" со стороны Венгрии, саммит прошел удачно (накануне Будапешт предупредил, что дает согласие на участие Киева в саммите, но блокировать любое решение по Украине за нового закона об образовании. Впрочем венграм не удалось заблокировать официального подтверждения евроатлантических стремлений Украины. - Gazeta.ua). Нам удалось донести свои пожелания до наших партнеров. Но поведение Венгрии показывает, что одного из членов НАТО можно купить. Он готов имитировать возмущение элементарным законом за российские деньги.

Саммит НАТО проходил 11 и 12 июля в Брюсселе. Президент Америки Дональд Трамп обвинил европейские страны в том, что они мало платят и задерживают взносы в бюджет Североатлантического альянса. Раскритиковал Германию за торговлю с Россией. Также американский президент встретился с Петром Порошенко.