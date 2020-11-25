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Наши позиции в войне с РФ сейчас слабее, чем в 2014 году - ветеран

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Наши позиции в войне с РФ сейчас слабее, чем в 2014 году - ветеран
Игорь Лапин: Мы отступаем, оставляем позиции, предлагаем России новые и новые уступки. Путин не придерживается обещаний и обязательств. Фото: Reuters

Горячая фаза войны на территории Европы - ужас Западного мира. Но никто не говорит сейчас идти в наступление. Надо быть готовым.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал юрист, ветеран русско-украинской войны Игорь Лапин.

"Пока Россия была занята Беларусью, Азербайджан освободил Карабах. Не надо шашки наголо. Тихой сапой, постепенно нужно возвращать свою землю. По минскому договоренностям, тяжелое вооружение должно быть отведено на 50 километров. Именно такое расстояние от Луганска до границы с РФ. Если бы Россия выполняла свои обязательства, ее там уже не было", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лапин: военный путь - единственный вариант освободить Донбасс

В 2014 мы защищались босые и голые. Международные партнеры видели, что даже в таких условиях оказывали сопротивление. Помогали, вспоминает ветеран.

"Наши нынешние переговорные позиции слабее. Мы отступаем, оставляем позиции, предлагаем России новые и новые уступки. Путин не придерживается обещаний и обязательств.

Минская контактная группа не генерирует идей. Кравчук озвучивает предложения Зеленского. Последний за год ничего не понял. Россия имеет цель - впихнуть Украине автономный Донбасс с правом вето на внутренние и внешние политические решения Киева. И легитимизироваться в Крыму перед международным сообществом. Кремль своей цели не достиг. Поэтому нет оснований верить, что Зеленскому удастся договориться с Путиным.

Россияне сейчас тормозят только в политике относительно Крыма. Запрещают там украинские паспорта. Так, выводят из игры часть избирателей, которые в Украине могли бы голосовать за "Оппозиционная платформу - За жизнь", - добавляет Игорь Лапин.

Полное интервью с Игорем Лапиным читайте в журнале "Країна" от 26 ноября.

Президент Мюнхенской безопасности конференции Вольфганг Ишингер предостерег украинскую власть от попытки вернуть Донбасс силой. Военное противостояние между Украиной и Россией может привести только к катастрофе, считает.

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28
ноября

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