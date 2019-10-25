"Наше положение крайне позорное" - Волох о скандале в США

Украина уже втянута в предвыборную мясорубку США. Чтобы выбраться оттуда, нужно искусство лавирования и дипломатии. Фото: Тарас Подолян

Ситуация с давлением Трампа на Зеленского и инициативой имичмента очень закрученная.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит бизнесмен и публицист Карл Волох

"Не понимаю, почему все видят только плохого Трампа, не замечая злоупотребления бывшего вице-президента США Джо Байдена. В его действиях откровенная коррупция. В 2014 году против всех бывших должностных лиц Януковиче возбудили уголовное дело. К этому времени господин Злочевский, который был министром экологии, выдал своей фирме "Бурисма" массу лицензий на перспективные месторождения. вВ2014 году, после приезда в Украину Байдена, в совете директоров этой компании появляется его сын Хантер с безумно большой заработной платой. Два уголовных дела против "Бурисмы" в едуться в Генпрокуратуре. Ее руководителя снимают после ультиматума Байдена. Минимально - это конфликт интересов. Максимально - это злоупотребление властью и коррупция", - объясняет он.

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По мнению эксперта, Трамп не мог по-другому добиться, чтобы в Украине расследовались злоупотребления его будущего оппонента.

"Кто-то из Соединенных Штатов должен был сказать нашим руководителям, что сможет обеспечить "крышу" и прикрыть в случае чего. Нашим не хватило бы политической воли, чтобы без этого начать расследование. Трамп решал свою шкурный вопрос и сводил счеты с Байденом. Но американцы имеют право знать, не является ли их кандидат в президенты коррупционером.

Мы не хотим испортить отношения с демократами. А Трамп настроен добиваться этого расследования. Мы уже втянуты в их предвыборную мясорубку. Чтобы выбраться оттуда, нужно искусство лавирования и дипломатии. К сожалению Зеленский не имеет такого уровня. И наше положение сегодня крайне позорное", - считает Карл Волох.

Чиновники Администрации президента прилагали большие усилия, чтобы получить от Украины расследование конкурента Дональда Трампа на выборах Джо Байдена в обмен на военную помощь и встречу с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Такие показания по делу о импичменте Трампа дал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает Politico со ссылкой на источники в Капитолии.