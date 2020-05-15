Наша война с Россией стала незаметной для мира - философ

Евгений Быстрицкий: Прошел год, а власть не выработала стратегию развития государства. Фото: Тарас Подолян

Украина за год стала менее понятной для иностранных партнеров.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал философ Евгений Быстрицкий.

"Они не могут понять, что у нас происходит и кто мы такие. Ранее было четко: украинцы - нация, которая стремится приобщиться к европейскому сообществу и ведет борьбу за независимость с Россией. Сейчас это стало незаметным", - считает эксперт.

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По его словам, неясность образа Украины на карте мира показывает, что наши позиции ослабли.

"Не совсем было понятно, как мы, воюющая страна, выбрали в президенты не политика. И западный мир подчеркивал, что выборы были свободные и честные. Прошел год, а власть не выработала стратегию развития государства. Реформы - это не смена правительства раз в полгода. Отсутствует судебная реформа, нет обещанной доверия к судьям, коррупция не преодолена, власти обвиняют связь с олигархами. Обещания разорвать сочетание политики и олигархического бизнеса так и нереализованные ", - добавляет философ.

Полное интервью с Евгением Быстрицким читайте в журнале "Країна".

Трехсторонняя контактная группа провела очередное заседание в режиме видеоконференции. Украина на заседании представляла обновленная делегация.