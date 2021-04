"Наша поддержка не пошатнется" - Канада заявила о приверженности Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что всегда будет поддерживать Украину в борьбе за свой сувернитет.

Об этом заявил во время телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским. А потом написал и в своем Twitter.

"Всегда хорошо наладить контакт и работать над построением прочного партнерства между нашими странами. Знайте, что поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не пошатнется", - отметил Трюдо.

Thanks for the call, Volodymyr - it's always good to touch base and work on building the strong partnership between our two countries. Know that Canada's support for Ukraine's sovereignty, security, and territorial integrity will never waver.

Зеленский тоже написал пост со словами благодарности канадском лидеру.

"Спасибо, Джастин Трюдо, что в трудные времена Канада всегда рядом с Украиной. Ее помощь в получении ПДЧ от НАТО станет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей. Буду рад приветствовать вас на саммите "Крымской платформы" 23 августа", - написал Зеленский.

Thank you, @JustinTrudeau, that in difficult times, Canada is always close to Ukraine. 🇨🇦 assistance in obtaining the @NATO MAP will be an important signal of support from true friends. I will be glad to welcome you to the #Crimean Platform summit on August 23 pic.twitter.com/wOUOhADHUb