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четверг, 11 ноября 2021 10:48

Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"

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"В Верховной Раде находятся два законопроекта – №5359 и №5360. Оба поданы Кабми-ном и направлены на индивидуализацию уголовного наказания, более широкое применение санкций, не предусматривающих изоляцию, - пишет в рубрике "Погляд" в журнале "Країна" политолог Валентин Бушанский, 48 лет. – К обоим законопроектам у научно-экспертного управления серьезные замечания. Два законопроекта, имеющих один и тот же предмет регулирования, от одного субъекта представления – свидетельствуют, что левая рука министра юстиции Дениса Малюськи не знает, что делает правая.

Но, что неоспоримо, это важность проблемы, которой придется заняться парламентариям. Ведь есть принципиальная разница между харьковским психопатом, которому плевать на закон, и людьми, которые по собственной несоциализированности оказываются в конф-ликте с законом. И следующее, что, уверен, должно быть предусмотрено в Уголовном ко-дексе – компенсация пострадавшим. Ибо наш кодекс напоминает психопата, который ду-мает только о себе и любуется собой в зеркале"

 

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"Окружение диктует: каждый должен иметь большую цель. В этой погоне можно потерять себя. Не надо отчаиваться, если у тебя нет мечты. Прислушаться к себе – самое важное"
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"В Украине третий в мире уровень распаханности, по данным Всемирного банка. Нас опережают только Бангладеш и Дания. Уже 20 лет в правительстве говорят об уменьшении этого процента и увеличении площади пастбищ и сенокосов.
Петр ТЕСТОВ, 34 года, эколог

Подробности читайте в "Країні" от 11 ноября 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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Дата
11
ноября

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