"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути

Фото: Тарас Подолян

Архитектор и художник 89-летний Владимир Мельниченко поделился воспоминаниями о военном Киеве во времена его детства.

Художник живет и работает в собственной мастерской. Главным проектом называет Парк памяти на Байковом кладбище, который создал вместе с женой Адой Рыбачук.

Gazeta.ua рассказал, что именно она сделала из него художника и сама им стала.

"После того как наш дом на Крещатике сгорел в 1941 году, мама отдала меня в детдом. Когда советские войска вытесняли немцев в 1943-м, то забрала. Уже с их приходом меня приняли в художественную школу. Там в седьмом классе впервые увидел Аду, которая к нам пришла учиться".

Ада Рыбачук окончила школу на отлично. В университет поступила как свободная слушательница, потому что девушек брать не хотели, по словам Мельниченко.

"На третьем курсе предложила вместе поехать на практику на Баренцево море. С тех пор и начался наш творческий совместный путь. Никогда не объясняла, почему выбрала меня для этой поездки. Мы были дружны и близки всю жизнь".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина прощается с художником Александром Ройтбурдом

Ады Рыбачук ни стало в 2010 году. Во время совместного творческой жизни художники создали множество картин и скульптур с северными мотивами. Владимир Мельниченко после смерти жены все свои работы считает общими.

Полное интервью с Владимиром Мельниченко читайте в журнале "Країна" за 12 августа.

Художники Владимир Мельниченко и Ада Рыбачук работали над проектом Парка памяти на Байковом кладбище 13 лет. Его образом стал северный чум. Никаких документов о том, как проходили похороны до советских времен, в открытом доступе не было. Дважды ездили на Западную Украину. Ходили среди людей, расспрашивали о традициях и обрядах. Были на похоронах и свадьбах. Сделали комплекс по мотивам захоронений в этом регионе.