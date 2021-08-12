 
Ексклюзивы
1/5
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 90
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 558
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 810
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1395
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 3051
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2376
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 576
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 639
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 423
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 7002
Фото
Все фото
5
6
3
7
4
Украина прощается с художником Александром Ройтбурдом
Украина прощается с художником Александром Ройтбурдом
Как поздравить с днем ангела. Кто празднует именины 11 августа
Как поздравить с днем ангела. Кто празднует именины 11 августа
&quot;Сдувало с ног&quot; - станцию &quot;Академик Вернадский&quot; завалило снегом
"Сдувало с ног" - станцию "Академик Вернадский" завалило снегом
Иловайский котел: &quot;Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг&quot;
Иловайский котел: "Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг"
Во Львове провели необычный парад. Шагали собаки, которые &quot;воевали&quot; на Донбассе
Во Львове провели необычный парад. Шагали собаки, которые "воевали" на Донбассе
Видео
Все видео
В Одесской области массово гибнет рыба и креветки. Невероятная вонь заполнила окрестности
В Одесской области массово гибнет рыба и креветки. Невероятная вонь заполнила окрестности
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море
Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Украинский истребитель перехватил нарушителя воздушной границы
Украинский истребитель перехватил нарушителя воздушной границы
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 432
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 144
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2403
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1728
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1395
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
12 августа 2021
Просмотров: 189
Вдома
Зранку після дощу на вулицях Тального безлюдно. Вчора увечері я приїхав з Черкас, а сьогодні йду за покупками. — Заодно, — думаю ...
четверг, 12 августа 2021 11:09

"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном

  Комментировать
&quot;Било 10 дней, чтобы уничтожить проект&quot; - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Владимир Мельниченко сохраняет общие с женой наработки после ее смерти. Фото: Тарас Подолян

Художники Владимир Мельниченко и Ада Рыбачук работали над проектом Парка памяти на Байковом кладбище 13 лет.

Gazeta.ua Мельниченко рассказал, что этот проект - один из главных в общей творческой жизни. Его образом стал северный чум.

"Мы не хотели делать архетипы в крематории. Никаких документов о том, как проходили похороны до советских времен в открытом доступе не было. Дважды ездили на Западную Украину. Ходили среди людей, расспрашивали о традициях и обрядах. Были на похоронах и свадьбах. Сделали комплекс по мотивам захоронений в этом регионе", - вспоминает Мельниченко.

Из-за этого на художников написали анонимку.

"Вроде мы, делая Стену памяти, заменили ее архитектуру на такую ​​же, как и в Бабьем Яру. Это была ложь. Нам дали 10 дней на то, чтобы уничтожить проект. В Киеве решение уже приняли. Работу, которая была готова к росписи, залили бетоном".

Ада Рыбачук умерла в 2010 году. Активисты создали общественное объединение и восстанавливают залитую бетоном архитектуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появился инвестор, который готов дать $20 млн на мемориал в Бабьем Яру

Полное интервью с Владимиром Мельниченко читайте в журнале "Країна" за 12 августа.

Совместная творческая жизнь художников началось в 1954-м и продолжается до сих пор. Все совместные работы - монументальные и архитектурные произведения, графику, скульптуру и фильмы - они подписывали аббревиатурой АРВМ. Когда Ада Рыбачук умирала в 2010 году, то просила прощения, что оставляет Мельниченко самого. Говорила, что идет, потому что не может жить в этой сплошной лжи. Завещала сделать ему то, что не удалось двум - сохранить мастерскую, документы по уничтожению работ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Самолет взорвался и врезался в гору

Самое читаемое
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
3
 Просмотров: 6651
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
6
 Просмотров: 5544
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
 Просмотров: 5184
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
8
 Просмотров: 5157
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
17
 Просмотров: 4320
Общество
Четыре знака зодиака, которым сегодня следует избегать толпы
Четыре знака зодиака, которым сегодня следует избегать толпы
 Просмотров: 90
"Вырваться из лап империи было круто". Самое интересное в журнале "Країна"
"Вырваться из лап империи было круто". Самое интересное в журнале "Країна"
 Просмотров: 162
Где сегодня ждать ненастья
Где сегодня ждать ненастья Просмотров: 225
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
 Просмотров: 2619
Народные приметы 12 августа. Сегодня нельзя делать маникюр
Народные приметы 12 августа. Сегодня нельзя делать маникюр Просмотров: 270
Больше всего комментируют
4
Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель
3
"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин
2
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2
В ОП отреагировали на слова Резникова о войсках США в Украине
1
Квадратные животные: художник показал впечатляющие фото
Голосов: 56934
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть