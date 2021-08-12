"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном

Владимир Мельниченко сохраняет общие с женой наработки после ее смерти. Фото: Тарас Подолян

Художники Владимир Мельниченко и Ада Рыбачук работали над проектом Парка памяти на Байковом кладбище 13 лет.

Gazeta.ua Мельниченко рассказал, что этот проект - один из главных в общей творческой жизни. Его образом стал северный чум.

"Мы не хотели делать архетипы в крематории. Никаких документов о том, как проходили похороны до советских времен в открытом доступе не было. Дважды ездили на Западную Украину. Ходили среди людей, расспрашивали о традициях и обрядах. Были на похоронах и свадьбах. Сделали комплекс по мотивам захоронений в этом регионе", - вспоминает Мельниченко.

Из-за этого на художников написали анонимку.

"Вроде мы, делая Стену памяти, заменили ее архитектуру на такую ​​же, как и в Бабьем Яру. Это была ложь. Нам дали 10 дней на то, чтобы уничтожить проект. В Киеве решение уже приняли. Работу, которая была готова к росписи, залили бетоном".

Ада Рыбачук умерла в 2010 году. Активисты создали общественное объединение и восстанавливают залитую бетоном архитектуру.

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Полное интервью с Владимиром Мельниченко читайте в журнале "Країна" за 12 августа.

Совместная творческая жизнь художников началось в 1954-м и продолжается до сих пор. Все совместные работы - монументальные и архитектурные произведения, графику, скульптуру и фильмы - они подписывали аббревиатурой АРВМ. Когда Ада Рыбачук умирала в 2010 году, то просила прощения, что оставляет Мельниченко самого. Говорила, что идет, потому что не может жить в этой сплошной лжи. Завещала сделать ему то, что не удалось двум - сохранить мастерскую, документы по уничтожению работ.