Нарушителей языкового закона будут штрафовать - сумма солидная

Согласно закону, штраф за "языковое" нарушение составляет 5100-6800 грн. Фото: pixabay.com

В Украине пока ни один гражданин не был оштрафован за нарушение языкового закона.

Об этом рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, пишет "Сегодня".

Он пояснил, что с нарушителями для начала проводят "чрезвычайно конструктивную работу".

"Это касается сферы обслуживания, владельцев интернет-магазинов, представителей органов полиции, учителей, врачей, депутатов местных советов, которые признают, что нарушения были. Но на будущее обещают быть максимально толерантными и с уважением относиться к закону и его исполнению", - сказал Кремень.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начался радиодиктант национального единства: онлайн-трансляция

Чтобы оформить жалобу за пренебрежение языковым законом, нарушение необходимо зафиксировать.

"Аудио- или видеоспособом. Законом определено, что мы можем составлять акты о нарушениях. А в случаях, когда таких нарушений в течение года будет несколько и они будут иметь системный характер, мы сможем налагать штраф (5100 - 6800 грн. - Gazeta.ua) ", - отметил Кремень.

С 16 июля 2022 года такие штрафы могут быть наложены на каждого гражданина, сознательно системно нарушающего языковое законодательство, подчеркнул чиновник.

16 июля 2021 року вступили в силу очередные нормы языкового закона. Языком демонстрации фильмов в Украине является украинский. Группа "1+1 медіа" заявляла, что продолжит транслировать фильмы на русском. А на украинский будет переходить постепенно.