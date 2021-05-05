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четверг, 06 мая 2021 06:31

Народные традиции 6 мая - сегодня просят помощи в борьбе с врагами

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Народные традиции 6 мая - сегодня просят помощи в борьбе с врагами
Сегодня просят здоровья, плодородие земли, помощь и в борьбе с врагами. Фото: pixabay.com

6 мая по народному календарю отмечают Юрия Весеннего. Праздник назвали в честь великомученика Георгия (Юрия) Победоносца. К нему обращаются с просьбой о здоровье, плодородии земли, помощи и покровительстве в борьбе с врагами родной земли.

На Юрия "весна сходит на землю", а святой "открывает землю". В этот день происходит первый в году выгон скота на пастбище. Гонят коров святой вербой, которую святили на Вербное воскресенье. Gazeta.ua предлагает узнать, какие еще традиции придерживались наши предки.

Сегодня к восходуа солнца собирали росу. Больные промывали им глаза, девушки умывались, чтобы быть красивыми, пожилые люди мочили голову, чтобы не болела. Хозяйки кропили этой росой домашнюю птицу, чтобы плодились цыплята. 6 мая обходили угодья и молились на урожай.

После Юрия нельзя сеять мак, тыквы и кукурузу, потому что поздно и почти ничего не принесет. Категорически запрещается что-либо делать из шерсти. Даже просто брать в руки шерстяные нити. Люди боялись, что волки много овец потянут. Нельзя сегодня шить, пользоваться гребнем, щеткой и ножницами. Более того, говорят, что их надо спрятать так, чтобы даже на глаза не попадали.

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Народные приметы на 6 мая

Если слышен голос птицы - плохая примета на урожай.

Если на Юрия будет буря, то будет мокрое лето.

Закуковала кукушка к Юрию - на плохой урожай.

Если много майских жуков весной, то лето будет хорошее, не слишком дождливое.

Если майские жуки появились слишком, еще в апреле, то мая жди дождевого.

По одуванчик можно узнать погоду, потому что перед похолоданием цветочки у этого растения всегда закрываются.

Сильный дождь идет - много травы вырастет.

Дождь - к щедрому урожаю злаковых культур, но вот гречки не будет этого года.

Комары в стаи сбиваются - к потеплению.

Безветренный ясное утро - хороший знак.

Если с 6 на 7 мая ночь теплая, то хлеб созреет до первых морозов.

Южный ветер - к богатому урожаю, северный - к ранним заморозкам осенью.

6 мая является особенным для Александры, Анатолия, Валерии и Георгия. Сегодня они отмечают именины - день, когда церковь вспоминает святых и мучеников, а их тезки чтят свои одноименных покровителей.

День Ангела принято отмечать раз в год - в день памяти своего святого, который ближе к дате рождения. Часто родители следуют церковной традиции, согласно которой имя для ребенка выбирают из списка церковных именин за дату рождения малыша.

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