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пятница, 27 августа 2021 06:33

Народные приметы: сегодня узнаем какой придет осень

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Народные приметы: сегодня узнаем какой придет осень
Журавли спокойные и не встают на крыло - зима будет поздней. Фото: pixabay.com

27 августа чествуют одного из библейских пророков Михея. В народе праздник называют Михей Тиховей.

Михея первым предположил, что Иуда будет разрушена из-за греховное поведение ее лидеров.

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Народный праздник 27 августа имеет еще название Каменеклад. В этот день особенно почитали каменщиков - строителей храмов, крепостей и княжеских хором.

По традиции, в этот день была последняя возможность посвататься к понравившейся девушке. После этого следует череда свадеб. И все те, кто остался "в девках" до сих пор, будут ими до следующего года.

После Михея также завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед.

Народные приметы на 27 августа

Ветра практически нет - осень будет "бабьей", а в сентябре не будет дождя.

Журавли клином летят на юг - в октябре уже будет мороз.

Журавли спокойные и не встают на крыло - зима будет поздней.

Красный закат - к сильному ветру.

Что нельзя делать 27 августа

Нельзя лениться, месить тесто и выпекать мучные изделия.

Строго запрещено употреблять алкоголь и ругаться с близкими.

27 августа православная церковь празднует день перенесения святых мощей преподобного Феодосия Печерского. Он является выдающимся лицом в истории становления монашества на территории Украины, ученик Антония Печерского.

Феодосия Печерского канонизировали в 1108 году, через некоторое время после князей Бориса и Глеба.

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Дата
27
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