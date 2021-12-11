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суббота, 11 декабря 2021 06:30

Народные приметы. Сегодня узнаем, какая погода будет летом

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Народные приметы. Сегодня узнаем, какая погода будет летом
Если сегодня ночью выпал снег, то будет долго лежать. Фото: pixabay.com

Православные верующие 11 декабря чтят преподобного мученика Стефана Нового. Он отдал жизнь за христианскую веру.

В народе этот праздник имеет несколько названий - "Иринархив день", "Степаны зимние", "Птичка сойка". Сегодня предки предсказывали погоду, которая будет летом. Для этого они следили за погодой.

11 декабря в людские дома прилетали сойки и оставались на несколько дней. Птичку считали заступницей и покровительницей новорожденных. Поэтому родившиеся 11 декабря будут иметь успех "на хвосте".

В этот день гадали на торговлю. Утром выходили на улицу и бросали в сугроб горсть монет и искали их. Если первым найдут мелкую, то удачи не будет.

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Также сегодня следили за водой в колодце. Если слышали мелодичный звон - то будущий год мало денег заработают.

Народные приметы:

- Быстрая оттепель - до длинных морозов.

- Если сегодня холодно и сухо - лето будет жарким и сухим.

- Печная зола быстро гаснет - будет тепло.

- Гуси часто хлопают крыльями - придет потепление.

День Ангела сегодня отмечают Анастасия, Андрей, Василий, Иван, Кирилл, Мария, Николай, Михаил. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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