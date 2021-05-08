Народные приметы 9 мая - что делать для отступления болезней

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1134
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 351
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 513
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1711
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
1 Просмотров: 6696
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 504
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 837
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 8397
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 711
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
29
12
16
8
3
На Крещатике забурлила жизнь после локдауна: атмосферная фотоподборка
На Крещатике забурлила жизнь после локдауна: атмосферная фотоподборка
Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой
Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой
&quot;Вместо бомб скидали немцам листовки&quot; - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Карпаты засыпало снегом - аномальные фото
Карпаты засыпало снегом - аномальные фото
&quot;Одного уже нет, а второй еще бьется в конвульсиях&quot; - в сети делятся рисунком о тождестве двух режимов
"Одного уже нет, а второй еще бьется в конвульсиях" - в сети делятся рисунком о тождестве двух режимов
Видео
Все видео
Как оригинально поздравить родных с Днем матери
Как оригинально поздравить родных с Днем матери
Вагон Укрзализныци затопило. Пассажиры спасаются, как могут
Вагон Укрзализныци затопило. Пассажиры спасаются, как могут
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
Дочь судьи Константиновой извинилась за "украинское быдло"
Дочь судьи Константиновой извинилась за "украинское быдло"
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 639
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1305
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 846
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 495
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2358
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 738
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
воскресенье, 09 мая 2021 06:30

Народные приметы 9 мая - что делать для отступления болезней

  Комментировать
Народные приметы 9 мая - что делать для отступления болезней
9 мая молятся Николаю Чудотворцу. Фото: news.poltava.ua

9 мая за церковным календарем отмечают перенесения мощей Святого Николая из Мир Ликийских в Бари. Его еще называют Николай Весенний.

"Праздник отмечается в память перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских (современная Турция) в Бари, на итальянском полуострове, чтобы спасти их от турок, которые преследовали христиан и разрушали их храмы и святыни", - рассказал Gazeta.ua отец Лаврентий Ян Жезицький.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антипасха. Что сегодня запрещено делать

В этот день традиционно молятся Николаю Чудотворцу, чтобы он помог вырастить урожай, уберег посевы от засухи и ливней. Святого Николая считают покровителем моряков и всех, кто каким-то образом связан с водой и стихией.

По традиции, до рассвета в этот день умывались росой и ходили по ней босиком, чтобы отступали болезни. Девушки умывались каплями росы, чтобы долго сохранять молодость.

Приметы

Если на Николая идет дождь, будет богатый урожай.

Если лягушки начали квакать, будет богатый урожай овса.

Ольха зацвела - пора гречку сеять.

Сегодня, 9 мая, День Ангела празднуют святой Григорий, Каролина, Николай, Мария

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Народные приметы 9 мая - что делать для отступления болезней». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

Погибло 126 футбольных фанатов

Женщина исчезла по дороге из церкви

Самое читаемое
Актриса &quot;Квартала&quot; топлесс, Астафьева в кожаном белье и Никитюк на гамаке - что публикуют звезды в сети
Актриса "Квартала" топлесс, Астафьева в кожаном белье и Никитюк на гамаке - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 11187
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
 Просмотров: 10692
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
13
 1 Просмотров: 6696
Три блюда, которые стоит приготовить на поминальные дни
Три блюда, которые стоит приготовить на поминальные дни Просмотров: 4788
Антипасха. Что сегодня запрещено делать
Антипасха. Что сегодня запрещено делать Просмотров: 4770
Общество
Тепло, дожди и заморозки: какой будет погода в следующие несколько дней
Тепло, дожди и заморозки: какой будет погода в следующие несколько дней
 Просмотров: 117
Украина - вторая в Европе по смертности от Сovid-19 за сутки: свежие данные
Украина - вторая в Европе по смертности от Сovid-19 за сутки: свежие данные Просмотров: 270
Высокое давление и шум в ушах - астрологиня поразила прогнозом на 9 мая
Высокое давление и шум в ушах - астрологиня поразила прогнозом на 9 мая
 Просмотров: 378
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
 Просмотров: 2538
Антипасха. Что сегодня запрещено делать
Антипасха. Что сегодня запрещено делать Просмотров: 4752
Больше всего комментируют
43
Украинцы воевали против нацизма не для того, чтобы война снова уносила жизни - Зеленский
9
Крымского политзаключенного Алексея Чирния выпустили из российской колонии
5
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
5
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
4
Бандеровцы действовали в Донецкой и Луганской областях, на Днепропетровщине, Харьковщине, в Крыму
Голосов: 56175
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть