Народные приметы 8 июля - как вернуть счастье в семью

Сегодня не стоит принимать важные решения. Фото: pixabay.com

Православная церковь 8 июля чтит Муромских чудотворцев князя Петра и его жену Февронию.

Святые преодолели много трудностей, чтобы сохранить свою любовь и пережили изгнание, потому что Феврония происходила из простого рода. Однако князь Петр не отказался от нее.

Их считают покровителями семейного очага и хранителями супружеской любви. Поэтому 8 июля предки старались придерживаться особых обычаев.

Купцы верили, что если сегодня работать с женой в магазине, то это принесет семье достаток и счастье. Супруги в этот день должен быть неразлучны.

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Также 8 июля начинали сенокос. Предки считали, что если свиньи и мыши начинают есть сено - будет плохой покос.

Сегодня нельзя купаться в открытых водоемах. Говорят, что русалки в этот день начинают водить хороводы.

Народные приметы:

- Засуха в июле - грибов не будет до осени.

- После Петра и Февронии будет еще 40 жарких дней.

- Ласточки летают высоко в небе - сохранится ясная погода.

- Глухой гром - к тихому дождю, гулкий - к ливню.

Феврония была дочерью пчеловода. Когда Петр заболел проказой, ему приснился сон, что именно эта женщина его вылечит. Князь влюбился в свою целительницу за доброту, мудрость и праведность.