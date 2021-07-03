Народные приметы 4 июля - как сегодня избавится от несчастий

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 702
"Крестик - не древняя традиция" - как в маленьком городке развивают уникальную старинную вышивку
"Крестик - не древняя традиция" - как в маленьком городке развивают уникальную старинную вышивку
Просмотров: 801
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 2862
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5040
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
7 Просмотров: 315
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 2493
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
6 Просмотров: 954
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 594
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 288
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 1638
Фото
Все фото
10
9
7
4
4
День Ангела 4 июля - как душевно поздравить именинников
День Ангела 4 июля - как душевно поздравить именинников
День Ангела 3 июля - как поздравить именинников
День Ангела 3 июля - как поздравить именинников
В грязной одежде и заношенной обуви - какими были алкоголики в СССР
В грязной одежде и заношенной обуви - какими были алкоголики в СССР
Министру обороны принесли каблуки на парад
Министру обороны принесли каблуки на парад
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
Видео
Все видео
Военные из 30 стран принимают участие в учениях в Украине - зрелищное видео
Военные из 30 стран принимают участие в учениях в Украине - зрелищное видео
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Скандал под Киевом: на море отправили детей чиновников вместо льготников
Скандал под Киевом: на море отправили детей чиновников вместо льготников
Море блох, которые бешено кусаются - блогер разнес курортный Геническ
Море блох, которые бешено кусаются - блогер разнес курортный Геническ
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 1548
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
1 Просмотров: 144
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 972
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2376
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
02 июля 2021
Просмотров: 387
Якщо серійний убивця не дотримає слова
Понад місяць світ складав шпаргалки для Джозефа Байдена: він і те має сказати, і про інше не забути. Найактивнішими були українські експерти. Від ...
воскресенье, 04 июля 2021 06:30

Народные приметы 4 июля - как сегодня избавится от несчастий

  Комментировать
Народные приметы 4 июля - как сегодня избавится от несчастий
Сегодня надо пойти к воде. Фото: pixabay.com

В народе 4 июля отмечают Ульяна день в честь православной святого Юлиана Тарсийского. По поверьям предков, вода сегодня особой чистоты. Если искупаться, то можно смыть с себя весь негатив.

Также 4 июля стоит собирать липовый цвет. Только в этот день набирается особыми целебными качествами. Впоследствии из него делали чаи против простуд. Однако сегодня нельзя начинать новых дел. Не будут иметь успеха.

Народные приметы 4 июля

Ночная роса не просыхает - до грозы.

Утром кувшинки едва над водой поднимается - после обеда пойдет дождь.

Гром протяжно гремит - к затяжной непогоды.

Если после дождя солнышко ярко светит и припекает, то к вечеру снова пойдет дождь.

Если камни начали мокриты, то скоро выпадут осадки.

Листья папоротника вниз закручиваются - к ясной погоде, расправляются - к сырой.

Облака взимаются - к ненастью.

Радуга с востока на запад простиралась - к хорошей погоде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня особый церковный праздник - молятся сразу всем укаринським святым

У звезд красные и белые круги - до погожих дней.

Сон с 3 на 4 июля вещий. Он в точности исполнится. Сновидения, увиденное днем ​​4 июля, о чем-то вас предупреждает, будьте осторожны.

В воскресенье, 4 июля, День Ангела отмечают владельцы имен Алексей, Анастасия, Антон, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Федор, Юлий. Не забудьте поздравить причастных к празднику родных и друзей.

Gazeta.ua предлагает выбрать для именинников интересное приветствие на любой вкус. Стихотворение или строки прозой точно порадуют ваших близких и создадут волшебную, душевную атмосферу этого дня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Народные приметы 4 июля - как сегодня избавится от несчастий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 7047
Гороскоп на выходные: с какими знаками лучше избегать общения
Гороскоп на выходные: с какими знаками лучше избегать общения
 Просмотров: 5310
&quot;Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят&quot; - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
45
 Просмотров: 5040
Море блох, которые бешено кусаются - блогер разнес курортный Геническ
Море блох, которые бешено кусаются - блогер разнес курортный Геническ
 Просмотров: 4365
Англия смогла выбить Украину с Евро
Англия смогла выбить Украину с Евро
 3 Просмотров: 4365
Общество
Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины
Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины
 Просмотров: 288
День Ангела 4 июля - как душевно поздравить именинников
День Ангела 4 июля - как душевно поздравить именинников
10
 Просмотров: 90
Погода в Украине: прогноз на 4-7 июля
Погода в Украине: прогноз на 4-7 июля Просмотров: 297
Россия подняла авиации во время учений Sea Breeze-2021
Россия подняла авиации во время учений Sea Breeze-2021 Просмотров: 657
Военные из 30 стран принимают участие в учениях в Украине - зрелищное видео
Военные из 30 стран принимают участие в учениях в Украине - зрелищное видео
 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
7
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
6
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
4
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
3
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
3
Англия смогла выбить Украину с Евро
Голосов: 56611
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть