Народные приметы 4 июля - как сегодня избавится от несчастий

Сегодня надо пойти к воде. Фото: pixabay.com

В народе 4 июля отмечают Ульяна день в честь православной святого Юлиана Тарсийского. По поверьям предков, вода сегодня особой чистоты. Если искупаться, то можно смыть с себя весь негатив.

Также 4 июля стоит собирать липовый цвет. Только в этот день набирается особыми целебными качествами. Впоследствии из него делали чаи против простуд. Однако сегодня нельзя начинать новых дел. Не будут иметь успеха.

Народные приметы 4 июля

Ночная роса не просыхает - до грозы.

Утром кувшинки едва над водой поднимается - после обеда пойдет дождь.

Гром протяжно гремит - к затяжной непогоды.

Если после дождя солнышко ярко светит и припекает, то к вечеру снова пойдет дождь.

Если камни начали мокриты, то скоро выпадут осадки.

Листья папоротника вниз закручиваются - к ясной погоде, расправляются - к сырой.

Облака взимаются - к ненастью.

Радуга с востока на запад простиралась - к хорошей погоде.

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У звезд красные и белые круги - до погожих дней.

Сон с 3 на 4 июля вещий. Он в точности исполнится. Сновидения, увиденное днем ​​4 июля, о чем-то вас предупреждает, будьте осторожны.

В воскресенье, 4 июля, День Ангела отмечают владельцы имен Алексей, Анастасия, Антон, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Федор, Юлий. Не забудьте поздравить причастных к празднику родных и друзей. Gazeta.ua предлагает выбрать для именинников интересное приветствие на любой вкус. Стихотворение или строки прозой точно порадуют ваших близких и создадут волшебную, душевную атмосферу этого дня.