День Ангела 4 июля - как душевно поздравить именинников

В воскресенье, 4 июля, День Ангела отмечают владельцы имен Алексей, Анастасия, Антон, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Федор, Юлий. Не забудьте поздравить причастных к празднику родных и друзей.

Gazeta.ua предлагает выбрать для именинников интересное приветствие на любой вкус. Стихотворение или строки прозой точно порадуют ваших близких и создадут волшебную, душевную атмосферу этого дня.

Поздравления в прозе

В День твоего Ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.

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В День Ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал во всех делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

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Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого.

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Желаю невероятной радости в твой День Ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще - удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неиссякаемого оптимизма!

Поздравления в стихах

Летит по небу Ангел белокрылый,

Летит и нежно касается души,

Сегодня праздник ты празднуешь красивый,

И в честь него прочти эти стихи.

Тебе дарю я эти пожелания,

Пусть Ангел рядом будет навсегда,

В минуты счастья, печали и отчаяния,

В любой момент, чтоб с самого утра

С тобой вставал и всюду ходил следом,

И помогал на жизненном пути,

Пусть освещает жизнь он белым светлом,

И помогает исполнять мечты!

***

Я желаю тебе любви и счастья,

В этот светлый праздник именин,

Чтобы мимо все беды и напасти,

И пусть Ангел крылышком своим

Бережёт, от злого закрывает,

И подчас укажет верный путь.

С Днём Ангела, он рядом, он летает,

Он твой защитник и в этом его суть!

***

Знаю, у каждого человека в мире

Есть покровитель небесный дорогой.

И нет сомнений в его особой силе,

Он всегда и всюду за тобой.

И сегодня праздник его светлый,

Одно имя у вас с ним на двоих.

Позволь поздравить в этот день заветный,

А желаю, чтобы каждый миг

Он был рядом и знаю, так и будет,

Без него на свете не прожить,

Ангелы всегда помогут людям,

Ты помолись ему и счастью точно быть!

Открытки

Фото: Лида студия

Сегодня, 4 июля, по православному календарю отмечают второе воскресенье после Сошествия Святого Духа или Пятидесятницы. В этот день церковники чтят память Всех Святых Земли Украинской. Вспоминают украинцев, которые несли веру во Христа и из-за нее потеряли земную жизнь.