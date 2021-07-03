День Ангела 4 июля - как душевно поздравить именинников

В воскресенье, 4 июля, День Ангела отмечают владельцы имен Алексей, Анастасия, Антон, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Федор, Юлий. Не забудьте поздравить причастных к празднику родных и друзей.
Gazeta.ua предлагает выбрать для именинников интересное приветствие на любой вкус. Стихотворение или строки прозой точно порадуют ваших близких и создадут волшебную, душевную атмосферу этого дня.
Поздравления в прозе
В День твоего Ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.
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В День Ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал во всех делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
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Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого.
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Желаю невероятной радости в твой День Ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще - удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неиссякаемого оптимизма!
Поздравления в стихах
Летит по небу Ангел белокрылый,
Летит и нежно касается души,
Сегодня праздник ты празднуешь красивый,
И в честь него прочти эти стихи.
Тебе дарю я эти пожелания,
Пусть Ангел рядом будет навсегда,
В минуты счастья, печали и отчаяния,
В любой момент, чтоб с самого утра
С тобой вставал и всюду ходил следом,
И помогал на жизненном пути,
Пусть освещает жизнь он белым светлом,
И помогает исполнять мечты!
***
Я желаю тебе любви и счастья,
В этот светлый праздник именин,
Чтобы мимо все беды и напасти,
И пусть Ангел крылышком своим
Бережёт, от злого закрывает,
И подчас укажет верный путь.
С Днём Ангела, он рядом, он летает,
Он твой защитник и в этом его суть!
***
Знаю, у каждого человека в мире
Есть покровитель небесный дорогой.
И нет сомнений в его особой силе,
Он всегда и всюду за тобой.
И сегодня праздник его светлый,
Одно имя у вас с ним на двоих.
Позволь поздравить в этот день заветный,
А желаю, чтобы каждый миг
Он был рядом и знаю, так и будет,
Без него на свете не прожить,
Ангелы всегда помогут людям,
Ты помолись ему и счастью точно быть!
Открытки
Фото: Лида студия
Сегодня, 4 июля, по православному календарю отмечают второе воскресенье после Сошествия Святого Духа или Пятидесятницы. В этот день церковники чтят память Всех Святых Земли Украинской. Вспоминают украинцев, которые несли веру во Христа и из-за нее потеряли земную жизнь.
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