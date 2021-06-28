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вторник, 29 июня 2021 06:32

Народные приметы 29 июня - какой поступок пустит в жизнь конфликты

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Народные приметы 29 июня - какой поступок пустит в жизнь конфликты
Сегодня организовывали толоку или удобрувалы посевы. Фото: pixabay.com

В церкви сегодня чтят чудотворца Тихона Амафунтского. В народе в этот день организовывали толоку или же удобряли посевы. После работ устраивали пышные застолья.

Кроме того, 29 июня много запретов. Нельзя ничего сеять - не вырастет. Не позволяли отмечать свадьбу или помолвку. Не желательно знакомиться в этот день. Есть большая вероятность конфликтов. Не рекомендуется работать с тестом. Это принесет финансовые трудности.

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Народные приметы на 29 июня

Если утром роса на траве, то день будет ясным;

На окнах оседает роса - следует ожидать дождей;

Полевые цветы закрывают лепестки - к ненастью;

Если птицы низко летают, то в сильных ливней.

Сегодня, 29 июня православные верующие почитают память святителя Тихона, епископа Амафунтского. В молитве к нему принято просить избавить от печали и уныния.

Тихон родился в городе Амафунт на острове Кипр. Родители были христианами, учили сына на христианских книгах. По преданию, дар чудотворения проявился у святого еще в юношеском возрасте.

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Дата
29
июня

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