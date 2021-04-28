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четверг, 29 апреля 2021 06:32

Народные приметы 29 апреля: у Чистый четверг можно потерять достаток

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Народные приметы 29 апреля: у Чистый четверг можно потерять достаток
Нельзя в этот день ничего занимать и отдавать. Фото: pinterest.com

В этом году на 29 апреля приходится Чистый четверг - последний четверг перед Пасхой. Верующие почитают Тайную Вечерю Иисуса Христа с 12 учениками, во время которой Спаситель совершил омовение ног апостолам.

Сегодня стоит идти в церковь, чтобы покаяться в грехах. Предки устраивали купания в ночь на пятницу, ведь считали, что вода в этот день обладает целебными свойствами.

29 апреля надо убрать в доме, сарае, на огороде и в саду. В воду для мытья пола можно бросить монеты, чтобы следующий год прошел в достатке. Хозяйки должны печь куличи, красить яйца и готовить праздничные блюда на Пасху.

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Нельзя в этот день ничего занимать и отдавать - отдашь достаток и покой.

Народные приметы:

- Заплесневела ольха - можно сеять гречку.

- Если день солнечный, то можно высаживать рассаду капусты.

- Громкий гром - к богатому урожаю хлеба.

- Развелись майские жуки - будет засуха.

- Солнечная погода - до конца зимы будет тепло.

29 апреля православные верующие почитают мучениц Агапию, Ирину и Хионию. Они были родными сестрами и в 304 году пострадали за христианскую веру при императоре Диоклетиане.

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