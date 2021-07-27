Народные приметы 28 июля - с сегодняшнего дня начинается осень

Сегодня следят за природой. Фото: pixabay.com

По народному календарю 28 июля отмечают Кириков день. Обычно сегодня идет дождь, если устанавливается солнечная погода, то это настоящее счастье и удача, потому что солнечные лучи дарят здоровье.

Однако даже тепла погоде 28 июля не останавливает приближения осени, что очень чувствуется и даже заметно. Например, начинает желтеть листья липы, а в лесу появляется все больше грибов.

28 июля не выходили в поле, поскольку считали, что там разгуливает нечистая сила. Говорили, что жатва 28 июля - это не к добру.

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Народные приметы 28 июля

Если в этот день липа пожелтела - это до поздней осени. Если другие деревья стали желтыми ранее липы, осень придет раньше, чем обычно.

Если утром прошел дождь, далее в течение дня будет солнце.

Если дует южный ветер - погода будет солнечная.

Если гром гулкий - будет дождь.

Ветер с востока - будет дождь. Если же вечером будет туман, то завтра пойдет дождь.

28 июля православная церковь чтит память святого равноапостольного великого князя Владимира Святославовича, который в крещении получил имя Василий. Также сегодня отмечают годовщину Крещения Руси, что является государственным праздником. Многие православных церквей в этот день устраивают особые богослужения и звенят в колокола.