Народные приметы 25 сентября: зима будет долгой, если сегодня пойдет дождь

25 сентября в народе празднуют день Артамона Змеевика. Наши предки считали, что в этот праздник змеи сползаются из полей в леса, чтобы там под землей переждать зиму.
По поверью, если охотнику на Артамона удалось убить хотя бы зайца - удача будет сопутствовать во всех начинаниях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня день ангела отмечают популярные мужские имена
Что нельзя делать 25 сентября
Ходить в лес - иначе есть риск встретить большое количество змей.
Конфликтовать, повышать голос, желать зла кому-то.
Злоупотреблять алкоголем.
Тяжело физически работать с утра.
Приметы 25 сентября
Гром - к теплой осени.
Талисман родившегося 25 сентября - камень александрит.
Дождь на Артамона - зима будет длинная.
25 сентября церковь вспоминает святого Автонома. Кроме этого, сегодня отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Святой Автоном был епископом в Италии.
Комментарии