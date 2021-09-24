Народные приметы 25 сентября: зима будет долгой, если сегодня пойдет дождь

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25 сентября в народе празднуют день Артамона Змеевика. Наши предки считали, что в этот праздник змеи сползаются из полей в леса, чтобы там под землей переждать зиму.

По поверью, если охотнику на Артамона удалось убить хотя бы зайца - удача будет сопутствовать во всех начинаниях.

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Что нельзя делать 25 сентября

Ходить в лес - иначе есть риск встретить большое количество змей.

Конфликтовать, повышать голос, желать зла кому-то.

Злоупотреблять алкоголем.

Тяжело физически работать с утра.

Приметы 25 сентября

Гром - к теплой осени.

Талисман родившегося 25 сентября - камень александрит.

Дождь на Артамона - зима будет длинная.

25 сентября церковь вспоминает святого Автонома. Кроме этого, сегодня отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Святой Автоном был епископом в Италии.