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вторник, 25 мая 2021 06:31

Народные приметы 25 мая. Что делать, чтобы не сгорел дом

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Народные приметы 25 мая. Что делать, чтобы не сгорел дом
25 мая в народе называют Рябиновкой. Фото: unsplash.com

25 мая, согласно именослову, отмечают день святого Епифания Кипрского. По народным традициям, этот день называют Епифан, Красный кафтан и Рябиновка.

В этот день зацветает рябина, которую издавна считали оберегом против пожаров и стихийного огня, а также против нечистой силы - поэтому ее часто высаживали возле двора.

С этим связана традиция этого дня ходить к рябине и просить у дерева защиты от молнии и пожаров. Срезанная сегодня веточка рябины, если поставить ее в доме в воду, считалось, принесет счастье в семью. Также считается, что сегодня приносит удачу красна одежда.

Народные поверья сегодня связаны с еще одним растением - белыми кувшинками. Эти водяные цветы называли одолень-травой, так как считалось, что хрупкая белая водяная лилия может защитить от водяницы - нечисти в воде и поляницы - нечисти на земле. Поэтому 25 мая, отправляясь в дорогу, брали с собой сорванный цветок белой кувшинки как оберег.

Однако, при этом поверья предостерегают относительно двух вещей: цветок нельзя срезать, потому что считалось, что кувшинки это русалки, и если растение поранить ее кровь вытечет и за свою сестру другие русалки отомстят и утопят человека. А еще запрещалось заносить кувшинки во двор - так можно навлечь болезни на домашний скот.

Также, по поверью, 25 мая нельзя употреблять алкоголь - последствия могут быть плохими или даже трагическими.

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Есть в этот день и народные приметы.

Обильно цветет рябина - год будет урожайным.

Восход солнца красный, небо "в красном кафтане" - к сухому и пожароопасного лета.

Лиса появилась в селе - ждать беды.

Волки пришли в село - в непроходимую года.

25 мая православная церковь молитвенно почитает святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Полувия, епископа Ринокирського, святителя Германа, епископа Константинопольського, а также святителя Савина, архиепископа Кипрского.

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