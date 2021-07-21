Народные приметы 22 июля - главные традиции и обычаи

Сегодня наши предки собирали чернику, которая помогает похудеть и дарит красоту в этот день. Фото: pixabay.com

Сегодня, 22 июля, в народе отмечают праздник Панкрат или ягодник.

Сбор урожая огурцов начинается на Панкрата. В этот день хозяйки имеют традицию первый сорванный огурец прятать от чужих глаз в городе - его закапывают в дальнем углу. Верят, что это убережет весь следующий урожай от сглаза и принесет богатый урожай на следующий год. Есть и еще одна народная примета огородника, связанная с огурцами: чтобы получить хороший урожай огурцов - их надо высадить на грядке, где за год до этого росла кукуруза.

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Этот день часто называют ягодником, потому сбор ягод активно продолжается. Так как взрослые трудятся в поле, за ягодами принято посылать детей или девушек.

В древности этот день называли Черничный день: считается, что собранная сегодня черника помогает похудеть, дарит здоровье и красоту.

Также собирают лекарственные травы: их свойства, по поверью, тоже усиливаются сей день. Эти травы позже используют и в ритуалах любовной магии.

Приметы 22 июля

Звезды потускнели - гроза собирается.

Темный месяц - длинные дожди в конце месяца.

Тихо лягушки квакают - на дождь, громко - хорошую погоду, молчат - будет похолодание.

Белая кувшинка прикрыло цветки - через день-два пойдет дождь.

22 июня православная церковь чтит память священномучеников Панкратия и Кирилла. В этот день традиционно приходят в Храм для богослужения, молитвы и духовного очищения.