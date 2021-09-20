Народные приметы 21 сентября - сегодня жгут одеждуа и пачкают руки

 
Ексклюзивы
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 369
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1053
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1530
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29475
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1710
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3384
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 207
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 23985
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1899
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 4176
Фото
Все фото
7
6
8
11
7
Стартуют украинско-американские учения Rapid Trident - фото
Стартуют украинско-американские учения Rapid Trident - фото
День ангела 20 сентября - как душевно поздравить именинников
День ангела 20 сентября - как душевно поздравить именинников
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
KyivPride-2021: на Марш вышли 7 тыс. участников, Melovin стал ЛГБТ-событием года
KyivPride-2021: на Марш вышли 7 тыс. участников, Melovin стал ЛГБТ-событием года
Сегодня праздник у владельцев 8 мужских имен: оригинальные поздравления
Сегодня праздник у владельцев 8 мужских имен: оригинальные поздравления
Видео
Все видео
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете
Чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 369
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2448
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1125
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 747
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1638
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
20 сентября 2021
Просмотров: 333
Трепету не відчуваю
– З якого дива мушу переходити в українську церкву, коли й моя хороша? – каже Влади­слав після отримання томоса Православною ...
вторник, 21 сентября 2021 06:30

Народные приметы 21 сентября - сегодня жгут одеждуа и пачкают руки

  Комментировать
Народные приметы 21 сентября - сегодня жгут одеждуа и пачкают руки
Сегодня сжигают старую одежду. Фото: pixabay.com

21 сентября в Православной церкви Украины отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник называют Второй Пречистой.

Этот день также считают женским, ведь по традиции, уважают женщину как продолжательницу рода, хранительницу семьи.

На празднование Второй Пречистой украинцы не скупились. Отмечали целых пять дней. Называли их Осенины. Начинали с 20 сентября - предпразднства Рождества Богородицы. Люди накрывали пышные столы, ходили друг к другу в гости, устраивались веселые ярмарки, смотрины невест, назначали даты свадеб.

Обязательно сегодня к молодоженам приходила родня в гости, чтобы те отчитались о своей семейной жизни. Затем молодые вместе с свекром i свекровью шли к родителям жены. Так пытались установить дружеские отношения в новой семье.

Сегодня нельзя ссориться, сквернословить, выполнять тяжелую работу. Зато стоит провести день с добрыми намерениями и в хорошем настроении.

Народные приметы на Вторую Пречистую

Пришла Пречистая - на дереве чисто, а придет Покрова - на дереве голо.

Пречистая - картофель чистая.

Пришла Пречистая - принесла сватов нечистая.

Первая Пречистая рожь засевает, а вторая - дождем поливает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День ангела 21 сентября - кто сегодня именинник и почему этот день особый

Если на Рождество Богородицы погода будет солнечной, то и осень будет теплая и ясная, без обильных дождей. Если небо будет хмурым в этот день, то и осенние холода придут с дождями.

Если девушка умоется к востоку солнца, то ее обязательно просватають в этом году.

Чтобы быть здоровым, в этот день сжигали старую одежду и обувь. Хорошей приметой в этот день считалось испачкать руки чем-то черным. Это означало, что вскоре можно получить выгодное предложение, связанную с деньгами и прибылью.

С конца августа начиналась ряд народных праздников, связанных с Пресвятой Богородицей - Первую Пречистую отмечается 28 августа на Успения Пресвятой Богородицы, Вторая Пречистая - 21 сентября, Третья Пречистая - 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы. Об этих днях в народе сложили поговорку: "Первая Пречистая рожь засевает, вторая - дождем поливает, а третья - снегом покрывает".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Народные приметы 21 сентября - сегодня жгут одеждуа и пачкают руки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
 Просмотров: 11970
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать Просмотров: 9000
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
7
 Просмотров: 6111
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
 Просмотров: 3330
Теракт в университете Перми: число убитых увеличилось
Теракт в университете Перми: число убитых увеличилось
8
 Просмотров: 3096
Общество
Погода поразит украинцев осенним холодом и дождями
Погода поразит украинцев осенним холодом и дождями Просмотров: 45
Гороскоп на 21 сентября: кому невероятно повезет в лучший день недели
Гороскоп на 21 сентября: кому невероятно повезет в лучший день недели
 Просмотров: 189
Сегодня большой праздник - украинцы отмечают Рождество Богородицы
Сегодня большой праздник - украинцы отмечают Рождество Богородицы Просмотров: 405
День ангела 21 сентября - кто сегодня именинник и почему этот день особый
День ангела 21 сентября - кто сегодня именинник и почему этот день особый Просмотров: 162
К "красному" уровню эпидемопасности приближаются четыре области
К "красному" уровню эпидемопасности приближаются четыре области Просмотров: 414
Больше всего комментируют
2
Ультрас "Динамо" жестоко избили болельщиков из детьми
2
"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят
1
Захватили украинскую столицу
1
Свежая Covid-статистика: где больше всего больных
1
Достаньте обогреватель: украинцев огорчили прогнозом
Голосов: 57142
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть