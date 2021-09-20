Народные приметы 21 сентября - сегодня жгут одеждуа и пачкают руки

Сегодня сжигают старую одежду. Фото: pixabay.com

21 сентября в Православной церкви Украины отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник называют Второй Пречистой.

Этот день также считают женским, ведь по традиции, уважают женщину как продолжательницу рода, хранительницу семьи.

На празднование Второй Пречистой украинцы не скупились. Отмечали целых пять дней. Называли их Осенины. Начинали с 20 сентября - предпразднства Рождества Богородицы. Люди накрывали пышные столы, ходили друг к другу в гости, устраивались веселые ярмарки, смотрины невест, назначали даты свадеб.

Обязательно сегодня к молодоженам приходила родня в гости, чтобы те отчитались о своей семейной жизни. Затем молодые вместе с свекром i свекровью шли к родителям жены. Так пытались установить дружеские отношения в новой семье.

Сегодня нельзя ссориться, сквернословить, выполнять тяжелую работу. Зато стоит провести день с добрыми намерениями и в хорошем настроении.

Народные приметы на Вторую Пречистую

Пришла Пречистая - на дереве чисто, а придет Покрова - на дереве голо.

Пречистая - картофель чистая.

Пришла Пречистая - принесла сватов нечистая.

Первая Пречистая рожь засевает, а вторая - дождем поливает.

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Если на Рождество Богородицы погода будет солнечной, то и осень будет теплая и ясная, без обильных дождей. Если небо будет хмурым в этот день, то и осенние холода придут с дождями.

Если девушка умоется к востоку солнца, то ее обязательно просватають в этом году.

Чтобы быть здоровым, в этот день сжигали старую одежду и обувь. Хорошей приметой в этот день считалось испачкать руки чем-то черным. Это означало, что вскоре можно получить выгодное предложение, связанную с деньгами и прибылью.

С конца августа начиналась ряд народных праздников, связанных с Пресвятой Богородицей - Первую Пречистую отмечается 28 августа на Успения Пресвятой Богородицы, Вторая Пречистая - 21 сентября, Третья Пречистая - 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы. Об этих днях в народе сложили поговорку: "Первая Пречистая рожь засевает, вторая - дождем поливает, а третья - снегом покрывает".