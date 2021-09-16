День ангела 21 сентября - кто сегодня именинник и почему этот день особый

В день рождения Богородицы именины отмечают владельцы 4 имен. Фото: pixabay.com

21 сентября именины отмечают Егор, Мария, Георгий и Ян. Однако особым этот день считают именно для Марий, ведь сегодня православные верующие отмечают рождении их покровительницы - Пресвятой Богородицы.

Gazeta.ua предлагает выбрать приветствие для всех сегодняшних именинников. А им священники советуют посетить церковь, почтить своих духовных наставников и поблагодарить крестных родителей за заботу.

Поздравления в прозе

Мое пожелание на именины довольно простое и сложное одновременно - будь человеком, который может со 100% уверенностью сказать: "Да, счастье есть, и оно в моей жизни!" Занимайся тем, что тебе по душе, окружай себя людьми, с которыми приятно общаться, проводи досуг так, чтобы потом оставались хорошие воспоминания. Словом, живи в кайф!

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В День ангела желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопутствовали удача, процветание и успех!

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В День ангела посылаю тебе искренние пожелания: крепкого здоровья, горячей любви, семейного уюта, прибыльной работы, огромного успеха, вездесущей удачи, необъятного счастья и постоянного вдохновения! Пусть твои дни будут полны незабываемыми моментами, интересными людьми и перспективными мечтами!

Поздравления в стихах



Ангел - хранитель в ночи

Зажжет над тобой три свечи,

Первую - за любовь,

Вечного счастья новь.

Вторую - за доброту,

Правду и прямоту.

Третья свеча сохранит

Тебя от невзгод и обид.

***

Поток благодати струится

С небесной немой высоты.

Твой ангел-хранитель приснится,

И радость почувствуешь ты.

День ангела - это подарок.

Прими его с чистой душой.

Родная, пусть день будет ярок,

А счастье - навеки с тобой!

***

Поздравляю с Днем ангела Вас!

Пусть счастливыми будут все дни.

Пусть всегда и во всем Вам везет,

Ангел Вас охраняет всегда,

И лишь радость пусть в сердце войдет,

И не будет потерь никогда.

Сегодня, 21 сентября, православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это одна из важнейших 12 церковных дат. Впервые день рождения Богородицы начали праздновать еще в IV в. В этот день в церкви устраивают праздничное богослужение. Прихожаты молятся о семейном счастье и детях. При этом считают, что просьба беременной женщины о здоровье и хорошей судьбе ее будущего дитя имеет особую силу, поэтому осуществится.