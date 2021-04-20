Народные приметы 21 апреля: сегодня нападают змеи

21 апреля отмечается день святого Руфа гадюшник. Фото: unsplash.com художник Мария Форде

21 апреля в народе называют день Руфа Гадючника. В этот день вспоминают святого апостола Руфа.

Народные обычаи связаны с именем святого мнемоническим правилом: "На Руфа быстро все с земли рушится: и всякая зелень, растущая пойдет вверх, и всякая гадина с земли полезет".

Или еще говорили "Руф землю рушит", "земля рушится". Имея в виду, что с сегодняшнего дня замля размерзается, можно пахать землю и сеять овес - почва еще сохраняет влагу, но уже достаточно прогрелась.

Считается, что с этого дня начинается интенсивный рост растений. А также прилетают из теплых краев птицы. В частности, кукушка - "ключница того рая, где живут зимой змеи и птицы".

Именно со змеями более всего связывают 21 апреля. В этот день предостерегают от походов в лес. Считается, что пресмыкающиеся особенно злы и могут быть агрессивными, а укус гадюки может стать смертельным.

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Что нельзя делать

Сегодня нельзя вступать в споры и конфлуктуваты - в этот день люди очень агрессивны. А еще сегодняшняя ссора испортит настроение на всю неделю.

На сегодня не стоит планировать манипуляций с острыми предметами - хирургических вмешательств, включая стоматологию, маникюр и педикюр; не посещают косметологов, визит к парикмахеру для стрижки, завивки или окрашивания волос лучше перенести на другой день.

Не начинайте важных и новых проектов, не выполняйте никаких операций с деньгами, включая инвестиции и сделки купли-продажи.

Не начинайте путешествие, не стоит отправляться сегодня в дальнюю дорогу.

Нельзя сегодня работать в саду и огороде, а также охотиться и рыбачить.

Народные прекметы

Светлый, ясный день обещает наступления тепла.

Хорошая погода - все лето будет погожее, если непогода - холодное и дождливое.

Говорят, что каждый, кто дает сегодня обещание, волей-неволей, а выполнит ее.

Если с раннего утра туман по земле стелется, значит, дождей в начале мая не будет.

21 апреля христиане восточного обряда отдают честь памяти святых апостолов сз числа 70-ти: Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта и Ерма. Вспоминают также преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.