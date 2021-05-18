Народные приметы 19 мая - что сегодня пророчит хорошая погода

19 мая по традиции начинали сеять горох. Фото: ua.wallpapers-fenix.eu

19 мая почитается память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия.

"На Денисов день большая роса - огурцам большой род". Обильная роса указывала не только на урожай огурцов, но и на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещает дождь.

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Именно сегодня день называется Горошником. В народе говорили: "Приходи работать на белый горох". Ранее бобовые были доступны всем, поэтому даже существовала поговорка "остаться на бобах".

Сегодня начинали сеять горох. При этом приказывали: "Сею, сею белый горох. Уродися, мой горох, и крупным, и белым, и тридесятом, женам на потеху, молодым ребятам на веселье".

Народные приметы

Если 19 мая ясная и солнечная погода, то будет хороший урожай.

Если утром много росы, то день будет хорошим.

Если утром незаметно росы на траве и на земле, то ожидайте дождь.

Если слышать пение птиц, то ближайшие дни будут теплые и солнечные.

Если в этот день погода ясная, то урожай огурцов будет отличный.

19 мая стоит поздравить Дениса и Николая. Сегодня они празднуют День Ангела.