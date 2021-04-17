Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать

 
Ексклюзивы
1/5
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 756
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 369
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1053
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 585
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1530
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 909
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 252
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 936
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1791
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 450
Фото
Все фото
5
3
5
3
4
&quot;Заказывали такси, чтобы добраться на другую сторону улицы&quot; - украинка об опыте жизни в четырех странах
"Заказывали такси, чтобы добраться на другую сторону улицы" - украинка об опыте жизни в четырех странах
Порошенко: благодарить врачей за спасение людей мы должны ежедневно
Порошенко: благодарить врачей за спасение людей мы должны ежедневно
Не заплатил за багаж и получил тепловой удар: курьезные случаи на борту самолета
Не заплатил за багаж и получил тепловой удар: курьезные случаи на борту самолета
Стартовала &quot;Большая стройка&quot; транспортных развязок под Киевом
Стартовала "Большая стройка" транспортных развязок под Киевом
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
Видео
Все видео
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
Невозмутимый рыбак на фоне огненного поля стал звездой сети
Невозмутимый рыбак на фоне огненного поля стал звездой сети
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Пассажир устроил курьезную пробежку перед трамваем, на который опоздал
Пассажир устроил курьезную пробежку перед трамваем, на который опоздал
Интервью
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 936
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1791
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 765
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1350
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 891
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 апреля 2021
2 Просмотров: 243
Пишний бюст
У нас нібито є країна. А в ній існує буцімто інформаційно-­культурний простір. Так принаймні вважається. Проте, хоч як парадоксально, в тому ...
суббота, 17 апреля 2021 06:30

Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать

  Комментировать
Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать
Запрещено прикасаться к острым металлическим предметам. Фото: pixabay.com

Православная церковь 17 апреля почитает Иосифа Певца. Он составлял песнопения Богоматери, апостолу Варфоломею и святым угодникам.

В этот день просыпались сверчки и подавали голос журавли. В народе считали, что с прилетом этих птиц погода становится летней. Увидев журавля надо лечь на землю и перевернуться 7 раз с одного бока на другой. Говорят, что так можно избавиться от боли в спине.

17 апреля нельзя выполнять домашние дела, сеять и сажать. Запрещено прикасаться к острым металлическим предметам, проводить крестины и венчания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У кого сегодня День Ангела - как назвать ребенка 17 апреля

Предки обращали внимание на цвет заката в этот праздник. Если золотисто-розовый - то вскоре будет теплая и ясная погода.

Народные приметы:

- Береза ​​распустилась раньше, чем ольха, - лето будет засушливым.

- Ольха усыпана серьгами - будет богатый урожай овса.

- Ветер дует с северной стороны - будет дождь, с южной - будут хорошо расти яровые.

Иосиф родился на Сицилии. Он имел поэтический талант. Не раз попадал в тюрьму за борьбу с христианством в Византийской империи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
апреля

Болезнью "монархов" заболеть может каждый

Самое читаемое
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
 Просмотров: 12591
Американская модель продемонстрировала идеальную фигуру в различных купальниках
Американская модель продемонстрировала идеальную фигуру в различных купальниках
6
 Просмотров: 8802
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире 16 Просмотров: 8712
&quot;Лучший подарок&quot; – разыскали пропавшего 2-летнего мальчика
"Лучший подарок" – разыскали пропавшего 2-летнего мальчика
4
 1 Просмотров: 7596
10 поз в сексе, чтобы интим сводил с ума
10 поз в сексе, чтобы интим сводил с ума Просмотров: 5715
Общество
Гороскоп на 17-18 апреля: чем порадуют лучшие выходные весны
Гороскоп на 17-18 апреля: чем порадуют лучшие выходные весны
 Просмотров: 63
Ученые создали датчик, который реагирует на опасный ход Covid-19
Ученые создали датчик, который реагирует на опасный ход Covid-19 Просмотров: 72
Болезнью "монархов" заболеть может каждый
Болезнью "монархов" заболеть может каждый
 Просмотров: 153
Церковный праздник 17 апреля - что сегодня отмечают
Церковный праздник 17 апреля - что сегодня отмечают Просмотров: 549
У кого сегодня День Ангела - как назвать ребенка 17 апреля
У кого сегодня День Ангела - как назвать ребенка 17 апреля Просмотров: 108
Больше всего комментируют
16
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
7
Большинство - за продолжение: спросили мнение киевлян о жестком локдауне
3
Избили и оставили траурные венки: "покупатели" фермерского хозяйства требовали $700 тыс.
2
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2
Разрыв между Вирастюком и Шевченко уже не 749 голосов - "Чесно"
Голосов: 55955
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть