Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать

Запрещено прикасаться к острым металлическим предметам. Фото: pixabay.com

Православная церковь 17 апреля почитает Иосифа Певца. Он составлял песнопения Богоматери, апостолу Варфоломею и святым угодникам.

В этот день просыпались сверчки и подавали голос журавли. В народе считали, что с прилетом этих птиц погода становится летней. Увидев журавля надо лечь на землю и перевернуться 7 раз с одного бока на другой. Говорят, что так можно избавиться от боли в спине.

17 апреля нельзя выполнять домашние дела, сеять и сажать. Запрещено прикасаться к острым металлическим предметам, проводить крестины и венчания.

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Предки обращали внимание на цвет заката в этот праздник. Если золотисто-розовый - то вскоре будет теплая и ясная погода.

Народные приметы:

- Береза ​​распустилась раньше, чем ольха, - лето будет засушливым.

- Ольха усыпана серьгами - будет богатый урожай овса.

- Ветер дует с северной стороны - будет дождь, с южной - будут хорошо расти яровые.

Иосиф родился на Сицилии. Он имел поэтический талант. Не раз попадал в тюрьму за борьбу с христианством в Византийской империи.