Народные приметы 16 декабря. Сегодня можно исцелиться от болезней

В этот день нельзя ссориться. Фото: pixabay.com

Православные верующие 16 декабря чтят преподобного Иоанна Молчальника. Святой получил дар исцеления за подвиг безмолвия.

В народе его называют Иван Молчун. Сегодня нужно избегать ссор и конфликтных ситуаций. Если супруги поссорятся - то год будут жить в ссорах.

Предки верили, если сегодня весь день молчать, то будущий год будешь красноречивым. Верующие 16 декабря посещали храм и молились мысленно перед иконой Иоанна Молчальника. Считается, что молитва к нему может исцелить от всех болезней.

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Крестьяне в этот день старались побыстрее сделать все дела, чтобы раньше лечь спать. Так они экономили скипу и избегали встреч с нечистой силой. Веровали, что с 00:00 до 03:00 она активизируется, а с первыми петухами вся нечисть исчезнет.

Народные приметы:

- Снегири поют - к оттепели.

- Дрова трещат в печке - к морозу.

- Звезды на небе яркие - к вьюге.

- Мало снега - в следующем году будет плохой урожай.

- Снег на талую землю ложится - жди неурожая.

16 декабря также чтят память пророка Софония. Среди величайших его предсказаний - Страшный суд и конец света, которые он пророчествовал еще за 600 лет до рождения Христа. Он призвал народ жить праведно и вернуться к Господу, чтобы отвратить пророчество.