Народные приметы 15 июля - сегодня едят вареники и сажают деревья

Сегодня надо посадить березу. Фото: pixabay.com

По народному календарю сегодня чествуют Берегиню - прародительницу всего живого, защитницу от бед и нечистой силы. Согласно поверьям, 15 июля она наполняет травы и цветы особой силой.

Этот день принято провести в единении с природой. Хорошее дело будет посадить березу во дворе. Она будет защищать от зла.

Хозяйки 15 июля обязательно варили сладкие вареники с ягодами, обычно с вишнями. Вместе с тем сегодня запрещалось заниматься тяжелой работой, домашними делами, ссориться и кричать.

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Народные приметы на 15 июля

Сазан начинает плескаться - к теплой и ясной погоды;

Западный ветер - ждите дождя

На деревьях первые желтые листья - будет ранняя осень и зима;

Утром туман стелется по воде - к хорошей погоде;

В муравейниках открыты ходы - к ветру, но если днем ​​муравьев не видно, то будет дождь.

Сегодня, 15 июля, именины отмечают владельцы только одного имени Арсений. Имеет древнегреческое происхождение. Означает "мужественный", "зрелый". В украинском языке есть другая форма имени, менее популярная - Арсентий. Женская форма - Арсения. Покровитилем Арсения считают преподобного Арсения Комельского, выходец из знатной семьи, который отказался от богатства и посвятил себя богослужению. Жил в обители Святой Троицы, вел праведную жизнь, в дальнейшем его выбрали игуменом монастыря. Но ему эта почесть не понравилась, человек уединился в келье в Шилегонському лесу.