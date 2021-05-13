Народные приметы 14 мая: чего сегодня нельзя делать

14 мая в народе вспоминают Веремея Запашника. Фото: Ольга Стенько

14 мая по народному календарю отмечают праздник Веремея Запашника. С этого дня завершалась пахота на полях и начинался период сева.

Молились пророку Иеремии, которого в этот день вспоминают в церковном именослове: Еремей-Веремей, о посевах разумей. Просили у святого помощи при посеве, благоприятной погоды и хорошего урожая.

В этот день также отмечали Пролетье, проводы весны - жгли ритуальные костры, призывая скорее приходить лето.

В этот день есть приметы на погоду.

Шишки на елке красные, а на сосне зеленые - время сеять ячмень.

Хорошая погода весь день - и уборочный сезон будет погожим. И если день пасмурный и холодный, то будет морозной следующая зима. Муравьи суетятся - к ненастью, которое продержиться до конца месяца.

Обильная вечерняя роса - к хорошей погоде на следующий день.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня традиции запрещают давать в долг что угодно, до малейшего зернышка. Считается, что не только не получишь возврата долга, но и в будущем только и будешь отдавать.

В этот день нельзя ссориться - иначе не сможете помириться.

На Запашника нельзя относиться без уважения к зерну, потому что оно не даст урожая.

Чтобы сон на 14 мая сбылся, нельзя никому о нем рассказывать.

14 мая - день памяти святой благоверной Тамары Великой - царицы Грузии из династии Багратидов, канонизированной Грузинской церковью. Также сегодня вспоминают святого древнееврейского пророка Иеремию, одного из четырех великих ветхозаветных пророков, жил на 600 лет раньше Рождества Христова. Историю жизни пророка Иеремии написано в книге пророка Иеремии. Он был из рода священников, живших в Анафофе.